HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、中間審査を終えた候補生たちの劇的な成長に、スタジオキャスト陣から驚きと称賛の声が止まらなかった。

【映像】指原も驚いた可愛すぎる15歳練習生（大開脚する姿も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

パフォーマンスを終え、2人しか合格できないという過酷な選考についてスタジオで議論が交わされると、ヒコロヒーは、一度は崩れながらも這い上がった姿を見て「めっちゃ難しいけど、私はAOIちゃんのパフォーマンスが好きでした」とAOIの個性が見えたと絶賛。ILLITのMOKAは「RINKAちゃんの歌声がすごく素敵」とコメントすると、LE SSERAFIMのKAZUHAは「AYANAちゃんはずっと真っ直ぐに頑張ってきたので受かったらいいな」とそれぞれ感想を口にした。

そんな中、指原莉乃は15歳のSAKURAについて「あの伸び方でしかも今15歳…ってのはもっと見たくなる」と、飛躍的な成長を遂げたSAKURAを絶賛。ヒコロヒーも「冷蔵庫の前で踊ってた子があのラップすんねんから」と今までレッスンも受けたことがなかった環境を振り返り、SAKURAの才能の凄さを口にしていた。