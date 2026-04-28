タレントのカズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政、嶋佐和也がＭＣを務めるフジテレビ系「超調査チューズデイ 気になる答え 今夜出します」（火曜・午後７時）が２８日、放送された。

生放送で視聴者が今、一番知りたいホットな話題を番組ならではの切り口で“超調査”する同番組の今回のテーマは「結局どっちが幸せ！？ 陰キャＶＳ陽キャ激論」。

「陽キャ」代表として夫の「ジャングルポケット」太田博久と夫婦で出演のモデルでタレントの近藤千尋は生放送のスタジオで太田と手をつなぐ熱々ぶり。太田が「夫婦でテレビ出てるなんて、陽キャじゃないと、おかしいでしょ」と言うと隣で大笑い。

「なんならウチは夫婦だけじゃなく、娘３人もみんな陽キャなんで、本当、毎日が誕生日」と近藤が言うと太田も「サプライズをめちゃくちゃ、やります」と同調。近藤は「毎年、毎月、なんらかの（サプライズ）があるんですけど。何かにつけて、私、チョコレート系が大好きなんで」と「誕生日おめでとう」や「ご卒園おめでとうございます」などのチョコ製のプレートを乗せたケーキの写真を多数、披露。

「まず（プレートに）メッセージを書くのが大好きで。身内からは『プレート女』って呼ばれてます」と笑顔で明かしていた。