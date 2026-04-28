東方神起のユンホが２８日、都内で映画「ＴＯＫＹＯ ＢＵＲＳＴ―犯罪都市―」（５月２９日公開、内田英治監督）のジャパンプレミアに出席した。

邦画初出演。この日がお披露目となる映画の上映を前に「プレッシャーもあったけど、ここにいるみんな（共演者）が優しくて、引っ張ってくれて気持ちよく撮った。自信満々です。ほんとにほんとに今回やばいです」と自信をのぞかせた。

主演・水上恒司とバディーを組み、アクションを共にするシーンを見た渋川清彦は「２人が暴れるのを止めるのが大変。ユンホを止めるのが特に。力が強いので」と告白。これにはユンホが「申し訳ございません」と頭を下げていた。

タイトルにちなみ、最近バーストした（テンションがあがった）ことについては、２５・２６日に日産スタジアムで行ったライブと回答。この日もユンホのファンと見られる観客が多く来場しており「たくさんの方が応援してくれたので、いい思い出になった」と舞台から感謝を伝えた。

韓国の人気俳優のマ・ドンソクが主演する人気映画シリーズのユニバース化となる本作は、新宿中央署の新人刑事（水上）が韓国の刑事（ユンホ）とバディーを組み、国家権力に関わる巨悪に立ち向かうストーリーとなっている。