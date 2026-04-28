「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）

巨人は１１失点の大敗で連勝が「２」でストップ。９連戦は黒星発進となり、則本はまたしても初勝利とならなかった。

移籍後初勝利を狙った則本だったが、広島打線につかまった。三回、菊池に先制打を浴びるなど２失点。五回には坂倉に３ランを被弾するなど４失点を喫し、５回１２安打６失点と崩れ、先発としての役割を果たすことができなかった。

阿部監督は則本について言及。白星の遠い右腕に、「もう少し意識させるボールがあればいいのかなっていうのは、見てて感じましたけど」と振り返った。

打線も広島先発・床田の前に沈黙。５回まで無安打と完璧に封じられ、六回２死からキャベッジが５号ソロで１点を返すのがやっとだった。

指揮官は「全部流れが向こうに。こっちが打っても全部、いいところに飛んでアウトになったりね。本当に流れを持ってこられなかった。床田君にもいいところに投げられて。こっち側がどっちつかずみたいになっちゃった。次はしっかり対策してちゃんと割り切らせていければいいかなと思いましたね」と反省した。