社会民主党のラサール石井参院議員が27日にX（旧Twitter）を更新。ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」の鑑賞会動画での吉村洋文大阪府知事の発言を「気持ち悪」と批判したものの、ネット上からツッコミが集まっている。

現在配信中の「恋愛病院」（ABEMA）。前安芸高田市長の石丸伸二氏が出演していることで話題になっている。

今回の騒動の発端となったのは、25日にビジネス動画メディア「ReHacQ」で公開された「恋愛病院」鑑賞会動画。その中で吉村知事が女性出演者について「顔で一番美しいと思う人ははるかさん。アジアンビューティー」と評するなどした。

この動画がXで拡散されると、ラサール氏は動画を引用し、「気持ち悪」と苦言を呈した。

しかし、ポストには「ホンマにブーメラン好きやな」「こんな見事なブーメラン投げるの初めて見たわ」「あなた浅田真央さんに投げかけた言葉 気持ち悪かったよ」「ご自身の過去のつぶやきをお忘れですか？」「お前昔浅田真央さんに対してキモイ事つぶやいてたじゃん」という指摘が殺到している。

問題視されているのは、ラサール氏が2011年5月1日にX（当時Twitter）投稿したポスト。当時フィギュアスケートの現役選手の浅田真央の名前を挙げ、「浅田真央ちゃんは早く彼氏を作るべき。 エッチしなきゃミキティやキムヨナには勝てないよ。棒っ切れが滑ってるみたい。女になって表現力を身に付けて欲しい。オリンピックまでにガッツリとことん! これは大事」と投稿したこと。

当時も大批判を集めたものの、ラサール氏は「上品に呟くときもあれば、ゲスに呟くときもある。真摯な私もいれば、くだらない私も下品な私もいる。どちらも私のつぶやきだ。だから訂正も削除もしません」（原文ママ）と断言したことでさらなる批判を集めた。

今回の吉村知事へのポストを投稿したことで、ラサール氏のXの返信欄や引用欄には、当時のポストのスクリーンショットが多く貼られる状態になってしまっていた。