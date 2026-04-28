「ロッテ３−１楽天」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが２連勝。借金を４月１０日以来の３に減らした。

先発のジャクソンが７回１安打無失点、１２奪三振の力投で２勝目を挙げた。

最速１５５キロの直球にナックルカーブ、チェンジアップを交えて、五回まで１１三振と量産。六回１死まで無安打に抑える力投だった。チームでは４月１日に勝利投手となったジャクソンを最後に、１９試合連続で先発投手に白星がついていなかった。２０試合ぶりに先発投手が勝利投手となった。

打線も少ない好機を生かした。五回は２死から右前打で出塁した友杉が二盗に成功。佐藤の右前適時打で先制。「カーブが多くなっているなと思っていたので狙ってました。ジャクソンも頑張っているし、先制のチャンスなのでなんとかここでと思っていた」としてやったり。

六回には先頭の寺地が３号ソロ。「調子も下がっていた中で、まっすぐをいい感じに振ることができたので、このまましっかり継続していきたいです」とコメントした。さらに１死一、三塁として、友杉がセーフティースクイズを決めて加点した。

ジャクソンは登板前日に、「自分が先発陣の先頭に立って勝利を呼び込めるようなピッチングをしたい。先発投手が試合を作り、テンポの良いピッチングをして良いリズムで攻撃に移ってほしいと思っている。先発陣が一丸となってしっかり試合を作れるように、そして良い形でブルペンに繋げられるようにこれから戦っていきたい」と話していた。有言実行の力投に打線が呼応した。