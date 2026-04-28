音にこだわれば仕事もサクサク！ワークスタイルオーディオ【大人のための最新オーディオ大全】

【大人のための最新オーディオ大全】

リモートワークやビデオ会議が定着した今、ビジネスツールとしてのオーディオという新たな判断基準が生まれている。

ポイントとなるのは会議での声の明瞭さを決める通話マイクの性能と、長時間装着しても疲れない快適性。ノイズ処理に長けたマイク性能や、周囲の音を遮断せず自然に聞き取れるオープンイヤー型など選択肢も増えてきた。

コト効率を最大化する「ワークスタイルオーディオ」を導入し、リモートワーク環境をアップデートしていこう。

＊ ＊ ＊

AV評論家

折原一也

1979年生まれ。PC系出版社編集職を経て、AVライター／評論家として専門誌やWebで執筆。2009年よりVGP審査員・ライフスタイル分科会副座長。

■疲れ知らずの装着感とクリアな通話を両立

HUAWEI

「FreeClip 2」（2万7280円）

完全ワイヤレスイヤホンの中でも、通話マイク性能が非常に良いブランドがHUAWEI。ストレスフリーのイヤーカフ型もあり、ビジネス用途にも最適です（折原）

快適な着け心地を追求したイヤーカフ型の最新モデル。独自の「C-bridge Design」により、耳を塞がず周囲の音を取り込みながら、高品質な通話体験を提供する。

▼着けっぱなしならイヤカフ型！

▲形状記憶合金を採用した「C-bridge Design」が最適にフィット。1日中着けていても負担が極めて少ない

■耳を塞がない圧倒的な解放感と高音質

nwm（ヌーム）

「nwm ONE」（3万9600円）

ヘッドホン型で耳を塞がない使用感は唯一無二。通話マイクの性能も高く、イヤホンが苦手なリモート会議が多いユーザーには特にオススメしたいですね（折原）

NTTソノリティの技術を結集したオープンイヤー型ヘッドホン。独自の「PSZ技術」により、音漏れを抑えつつ、仕事に集中できる高解像度なサウンドを実現。

▼通話マイクの音質が秀逸

▲ふたつのマイクを活用した「Magic Focus Voice」を搭載。背景のノイズを強力に抑制して、声を明瞭に届ける。

▼長時間の装着でも快適

▲独自の「PSZ技術」が耳元にだけ音を閉じ込めるため音漏れを低減。またヘッドホン型でも耳が解放されるのも快適

■ビジネス特化のAIマイク搭載ヘッドセット

final

「KDT3000」（1万5800円）

着脱式のマイク、左右片側利用も可能な、まさに仕事で使うための通話特化型。ビジネス用途でマイク音質にこだわるなら最優先で選びたいです（折原）

国内ブランドfinalが開発した、着脱式のブームマイク付属の完全ワイヤレスイヤホン。Web会議から電話応対まで、通話機会の多いビジネスマンに格好のツールだ。

▼着脱式のAIマイクを採用

▲口近くから音声を拾う着脱式のAIマイクは唯一無二の個性。周囲の騒音を遮断する独自の「AI音声音響ノイズキャンセリング」も搭載

>> 特集【大人のための最新オーディオ大全】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号75ページの記事をもとに構成しています

＜文・監修／折原一也＞

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