金子玲介の『私たちはたしかに光ってたんだ』（文藝春秋）が4月9日（木）に発売され、各界からコメントが発表された。

【画像】『私たちはたしかに光ってたんだ』コメントを寄せた著名人たち

高校生の瑞葉（みずは）がクラスメイトの朝顔（あさがお）に誘われて結成したバンド〈さなぎいぬ〉。4人の夢は、いつか紅白に出ること。荒唐無稽に思えたその夢は、朝顔が初めて作ったオリジナル曲「光」を聴いた瞬間、色を変える。……10年後、26歳の瑞葉は会社でPCを睨みつけていた。休憩時に目にしたネットニュースで、さなぎいぬの紅白初出場を知る。心から愛し、だからこそ辞めたバンドが、ついに紅白に出る。

金子の最新作『私たちはたしかに光ってたんだ』は、軽音楽部で輝く女子高校生たちの青春と、その10年後の現在を描く青春バンド小説。M-1王者たくろうのきむらバンド、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」で校長を務めるアンジェリーナ1/3、お笑いコンビはるかぜに告ぐのとんず、作家の額賀澪から推薦コメントが到着。著者の金子玲介は「鳴り止まない青春と人生の光を書きました。」とコメント。

『私たちはたしかに光ってたんだ』発売の直前、春休み中の約30人の中学生・高校生が集まり読書会が行われた。著者の金子玲介を前に、主人公と同じ軽音部所属という人、小説を書いているという人、それぞれの目線から感想や熱い思いを語った。

■推薦コメント

何かを始めた時の熱い気持ちや壁に当たった時の悔しさや虚しさが全部詰まってて心をダイレクトに揺さぶられました！！本当にこの作品に出会えて良かったです！！人生いつだって青春なんや！！ーーたくろう・きむらバンド

読み進めていけばいくほどさなぎいぬの音楽が聴こえてくる。音楽に愛され音楽を愛してるってこういうことなんだよなぁ。ーーアンジェリーナ1/3

主人公と同年代で、夢と野望に狂い翻弄されながら生きている私になぜこの小説を読ませたのか（笑）。やめてや!!!とツッコみたくなったあと、いやこれは運命的なタイミングだったのかなと思いました。私はこの小説に出会えてよかった！ーーはるかぜに告ぐ・とんず

タネも仕掛けもない？それがいいんですよ、青春小説は。ただそこにあるアオハルに飲み込まれましょう。ーー額賀澪

■中学生・高校生の感想

「それぞれの人生を歩いているみんながかっこいい。没入感がすごかった。」都立三鷹中等教育学校／Ⅰ・N（中1）

「演奏シーンがすごすぎて何も言えない！さなぎいぬの曲を知らないはずなのに、頭の中に曲が流れてくる。」国府台女子学院高等部／S・Y（高2）

「主人公に共感できることも多く、改めて小説って面白いなと思った。」田園調布学園中等部／Y・T（中3）

「初めて本で泣きました。」慶應義塾志木高等学校／佐々木聖真さん（高1）

「最後の「光」の演奏シーンは、曲と話しているみたいだった。」三輪田学園高等学校／小林ななみ（高1）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）