「初めて拝見したかも…」清原果耶、1カ月以上ぶりのインスタ更新でモノクロの美貌披露「目を奪われちゃう」
俳優の清原果耶さんは4月28日、自身のInstagramを更新。1カ月以上ぶりの投稿で、美しいモデルショットを公開しました。
【写真】清原果耶のモノクロショット
コメントでは「本当に麗しくて目を奪われちゃうね、、」「麗しさに心震わせております」「やばい可愛すぎる」「モノトーンもbeautiful」「果耶さんのモノクロ写真は、初めて拝見したかも…いつもお綺麗ですが、モノクロやと100マシ綺麗さ！」「とっても綺麗！」「美し過ぎる〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】清原果耶のモノクロショット
「美し過ぎる〜」清原さんは「本日発売の『25ans』2026年6月号にて Cartierのジュエリーを身につけさせていただきました」とつづり、1枚の写真を投稿。ジュエリーを身に着けたモデルショットです。表情やポーズから、格好良さと色っぽさがあふれています。素材の美しさを生かした、圧巻の1枚です。
前回の投稿は3月3日3月3日に「今年の1月に24歳の誕生日を迎え、大切な仲間たちと 側で支えてくれているマネジメント そしていつも応援してくださる皆々様にお祝いをしていただいたことを思い出していました」と投稿して以来、Instagramを更新していなかった清原さん。今回、久々の最新ショット公開となりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:多町野 望)