みなみかわMC番組「チャンスのチワワ」26人の美女vs恋愛迷子芸人の仁義なきバトル勃発で「面白すぎる」と反響 ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃは借金肩代わりの過去告白
【モデルプレス＝2026/04/28】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当する新番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が22日深夜に放送された。人気芸人と美女26人のバトルが勃発した。
【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番としてお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃ、「恋愛迷子男子」にお笑いコンビ、ザ・マミィが出演した。
今回の放送ではザ・マミィと「チワワちゃん」26人の恋愛に関するバトルが勃発。彼女の誕生日を忘れていたときの対応法について酒井貴士が「『直接会ったときに言おうと思っていたのに先回りして言われると祝う気なくなっちゃうなぁ』と言う」と回答した。これにきほは「ありえないですね。『こんな人存在したんだ』って思っています」、まみは「『喧嘩売ってんの？』ってなります」、にじほは「男としてどうなのか」と言うなど、「チワワちゃん」からの批判が集まった。想像以上の言われように酒井は反発しながらも「こんなボロカス言われるの（笑）？」とコメントし、笑いを誘っていた。
一方、林田洋平の「『誰よりも最後に祝いたかったんだよ〜今向かっているよ〜』と言ってタクシーに飛び乗る」という即行動の対応には称賛の声が多数集まったが、けいは夜遅くに今更来られても困るのでまずは謝ってほしいと主張。これに林田は「行った先で必死に謝ったりしますよ」と補足し、「肉食いに行きましょうや」と別日にちゃんと祝うと約束したが、この林田の言い方に対しても「チワワちゃん」から再びブーイングが。みなみかわからも「あかんよな（笑）」と言われる始末に、林田は「こんなすぐ側に崖があったとは…（笑）」と肩を落としていた。
さらに金子が恋愛事情を告白する場面も。みなみかわに「様々な恋愛しているって聞いていますよ」と言われると「クズが多めで借金を（代わりに）返したりとかはやってきました」と暴露。さらに借金を500万円肩代わりしたこともあると話し、スタジオからは驚きの声が上がっていた。
このバトルに、ネット上では「面白すぎる」「チワワちゃんたち口論強すぎてめちゃくちゃ笑った。可愛いのにズバズバ言ってて好き」「ザ・マミィとチワワちゃんの相性良くて最高」「来週も楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番としてお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃ、「恋愛迷子男子」にお笑いコンビ、ザ・マミィが出演した。
◆ザ・マミィの意見を美女26人がバッサリ切り捨てる
今回の放送ではザ・マミィと「チワワちゃん」26人の恋愛に関するバトルが勃発。彼女の誕生日を忘れていたときの対応法について酒井貴士が「『直接会ったときに言おうと思っていたのに先回りして言われると祝う気なくなっちゃうなぁ』と言う」と回答した。これにきほは「ありえないですね。『こんな人存在したんだ』って思っています」、まみは「『喧嘩売ってんの？』ってなります」、にじほは「男としてどうなのか」と言うなど、「チワワちゃん」からの批判が集まった。想像以上の言われように酒井は反発しながらも「こんなボロカス言われるの（笑）？」とコメントし、笑いを誘っていた。
一方、林田洋平の「『誰よりも最後に祝いたかったんだよ〜今向かっているよ〜』と言ってタクシーに飛び乗る」という即行動の対応には称賛の声が多数集まったが、けいは夜遅くに今更来られても困るのでまずは謝ってほしいと主張。これに林田は「行った先で必死に謝ったりしますよ」と補足し、「肉食いに行きましょうや」と別日にちゃんと祝うと約束したが、この林田の言い方に対しても「チワワちゃん」から再びブーイングが。みなみかわからも「あかんよな（笑）」と言われる始末に、林田は「こんなすぐ側に崖があったとは…（笑）」と肩を落としていた。
◆金子きょんちぃ、恋愛事情告白
さらに金子が恋愛事情を告白する場面も。みなみかわに「様々な恋愛しているって聞いていますよ」と言われると「クズが多めで借金を（代わりに）返したりとかはやってきました」と暴露。さらに借金を500万円肩代わりしたこともあると話し、スタジオからは驚きの声が上がっていた。
このバトルに、ネット上では「面白すぎる」「チワワちゃんたち口論強すぎてめちゃくちゃ笑った。可愛いのにズバズバ言ってて好き」「ザ・マミィとチワワちゃんの相性良くて最高」「来週も楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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