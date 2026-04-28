◆パ・リーグ ソフトバンク７―１オリックス（２８日・京セラドーム）

ソフトバンクは同点の８回、先頭の周東佑京が二塁打を放つと、３番の栗原陵矢が送りバント。１死三塁で近藤健介は申告四球となり、続く代打・中村晃がカウント２―２から椋木蓮のフォークを遊撃の後方にポトリと落とす勝ち越し打を放った。「何とかランナーをかえすこと、その考えだけでした」と３６歳のベテラン。昨年１１月に腰の手術を受け、２月のキャンプは福岡・筑後の２軍施設でリハビリ調整。開幕にはギリギリ間に合ったが、試合前まで１５打数１安打１四球で、今季１７打席目で初のタイムリーだった。

中村晃の一打で勢いづいた打線は山川穂高の遊ゴロの間に３点目を挙げ、さらに牧原大成の適時打で４点目を入れた。

８回裏は３番手のヘルナンデスが無死満塁のピンチを招いたが、西川龍馬を空振り三振。１死満塁でリリーフした木村光が、４番・太田椋を二ゴロ併殺に仕留めた。

９回には栗原がダメ押しの５号３ラン。チームは５カードぶりにカード初戦の白星となった。