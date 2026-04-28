◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）

阪神がセ・リーグ２位ヤクルトに敗れ、首位から陥落した。

先発・才木浩人が２回、ツバメ打線に捕まった。佐藤の悪送球で出塁を許し、右翼・森下と中堅・福島の“お見合い”で先制点を献上した。無死一、二塁から、「９番・投手」の吉村に四球を与えて満塁のピンチに追い込まれ、続く長岡にフェンス直撃の２点二塁打を浴びた。この回に一挙６失点。１イニング６失点、２試合連続の６失点はともに自己ワーストとなった。

中継ぎ陣も苦しんだ。６回には石黒がバックスクリーンへソロを浴び、７回には２軍から昇格したばかりの富田が赤羽に左翼スタンドへ３ランを運ばれた。昨季、２ケタ失点を喫したのは９月１３日・巨人戦（東京Ｄ）のみ。今季は２５試合目ですでに２試合目となった。

７回には中野に代打が送られ、８回には森下が自打球で負傷交代するなど、苦しい展開に追い込まれた。２６日・広島戦（甲子園）では近本が左手首を骨折し、長期離脱は避けられない状況。主力のけがが相次ぎ、不穏な空気が流れている。