「탕수육（タンスユク）」の意味は？一度は食べたことがあるはず！？【韓国語クイズ】

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韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「탕수육（タンスユク）」の意味知ってる？

「탕수육（タンスユク）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、ある中華料理のことを指していますよ。

「탕수육（タンスユク）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「酢豚」でした！

「탕수육（タンスユク）」とは、「酢豚」を表す言葉。

「탕수육（タンスユク）」は、中華料理をベースにした韓国料理で、甘酸っぱいソースをかけた揚げ肉料理を指します。

ソースは酢、砂糖、カンジャンをベースにして甘酸っぱく仕上げるのが一般的で、玉ねぎ、にんじんなどの野菜や果物を入れることもあるそうですよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『Kpedia』
・『visitKOREA』

ライター Ray WEB編集部