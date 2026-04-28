「탕수육（タンスユク）」の意味は？一度は食べたことがあるはず！？【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「탕수육（タンスユク）」の意味知ってる？
「탕수육（タンスユク）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、ある中華料理のことを指していますよ。
「탕수육（タンスユク）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「酢豚」でした！
「탕수육（タンスユク）」とは、「酢豚」を表す言葉。
「탕수육（タンスユク）」は、中華料理をベースにした韓国料理で、甘酸っぱいソースをかけた揚げ肉料理を指します。
ソースは酢、砂糖、カンジャンをベースにして甘酸っぱく仕上げるのが一般的で、玉ねぎ、にんじんなどの野菜や果物を入れることもあるそうですよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『visitKOREA』
ライター Ray WEB編集部