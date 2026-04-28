◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）

巨人がゴールデンウィーク９連戦初戦に完敗した。

先発・則本昂大が５回１２安打６失点。打線も広島の床田の前に６回途中まで無安打に抑えられ８回１失点の好投を許した。

試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。

―則本が打たれた

「そうだね、全部流れが向こうに。こっち側は打っても全部いいところに飛んでアウトになったりね。本当に流れを持ってこられなかったっていうね。床田くんにもいいところに投げられて、こっち側がどっちつかずみたいになっちゃったからね。そこは次は対策をしっかりして、こちら側でちゃんと割り切らせていければいいかなと思いましたね、今日は見ていて」

―則本はなかなか移籍後初白星がつかない

「もう少し意識させるボールがあればいいのかなっていうのは見ていて感じましたけど」

―吉川がプロ初三塁で途中出場

「そうですね、明日以降はどうなるか分からないですけど」

―切り替える

「しっかり反省と明日、対策をしっかりして、明日は切り替えていいい試合できるように準備させます」