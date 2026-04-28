◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）

ヤクルトは、前回対戦でセ・リーグタイ記録の１６奪三振を喫した才木を２回でマウンドから引きずり下ろし攻略に成功。阪神に大勝して首位に浮上した。

打者一巡の猛攻で雪辱を果たした。まずは古賀のラッキー先制打だ。０―０の２回無死一、二塁。才木の４球目のスライダーを中堅方向に打ち上げると、中堅手・福島と右翼手・森下がお見合い状態になって捕球できず、先制点を奪った（記録は中前適時打）。「得点圏だったのでチームに流れを持ってこようと打席に入りました。先制できて良かったです」と一塁上で喜んだ。

その後も攻撃の手は緩めなかった。武岡の右前適時打、長岡の左中間２点適時二塁打で４―０とリードを広げると、仕上げは左脇腹の負傷が癒え、出場選手登録されたばかりの３番・内山だ。１死二、三塁から中前２点適時打を放ち「流れが良かったので勢いに乗って打つことができました」とこの回一挙６得点。ここ６試合で総得点１１と湿りがちだった打線に火がつき、ベンチはお祭り騒ぎ。勝てば再び首位に立つ一戦でまずは流れを引き寄せた。

先発の吉村は５回４安打４失点で今季２勝目。この日は１５２キロの直球にフォークやスライダーを織り交ぜ３回まで無安打に抑えた。大山に３ラン、福島に中越え適時二塁打を浴びるもなんとか踏ん張り、５回９０球を投げ交代となった。

６回に武岡のバックスクリーンに飛び込む１号ソロ、７回には赤羽の２号３ランと追加点を重ねた。

昨年まで主砲だったホワイトソックス・村上宗隆が本塁打を放った日は、開幕から７連勝。１１号を放った２５日の中日戦は２―５で敗れたが、この日はエンゼルス戦で逆転の１２号３ランを放っており、通算で８勝１敗とした。“村神様”の一打も、海の向こうからチームに流れを引き寄せている。