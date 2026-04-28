cocone×ミッキーマウス限定登場♡人気シャンプーが特別デザインで発売

シリーズ累計販売数1,000万個*を突破した人気ヘアケアブランドcoconeから、ミッキーマウス限定デザインの「coconeクレイクリームシャンプー モイスト」が数量限定で登場♡2026年5月20日（火）より順次発売されます。毎日のヘアケア時間をもっと楽しくしてくれる、特別感たっぷりのボトルは見逃せません。可愛さと実力を兼ね備えた注目アイテムです。

ミッキーマウス限定デザインに注目

今回登場するのは、「coconeクレイクリームシャンプー モイスト（ミッキーマウス限定デザイン）」。

Disneyの大人気キャラクター、ミッキーマウスをあしらった華やかなボトルで、置くだけでバスルームの雰囲気が明るくなりそうなデザインです。

内容量は380g、価格は3,630円（税込）。香りは上品で爽やかなアールグレイベルガモットの香りです。毎日のバスタイムを心地よく彩り、使うたび気分までリフレッシュできそう♡

※数量限定（なくなり次第終了）

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1本8役の時短ヘアケア

coconeクレイクリームシャンプーは、泡立たない“クリームで洗う”新発想のオールインワンシャンプー。1本でシャンプー、コンディショナー、トリートメントなど8役をこなす優秀アイテムです。

海のミネラルをたっぷり含んだクレイが、髪と頭皮を包み込むようにやさしく洗浄。

さらに9種類の植物オイルがダメージを受けた髪をケアし、しっとりまとまりやすい髪へ導きます。忙しい朝や疲れた夜にもぴったりです。

※オールインワンタイプのため、コンディショナー不要

発売日と購入方法をチェック

2026年5月20日（火）より、cocone公式サイトで順次発売。公式サイトでは、初めての方限定キャンペーンとしてミニポーチのノベルティ付きです。

また、2026年6月上旬からは全国のロフトでも順次販売予定。こちらはシャンプー単品での販売となります。店舗によって取り扱いがない場合もあるため、事前確認がおすすめです。

*coconeヘアケア・スキンケア2021年4月～2025年2月の販売実績

可愛さも実力も欲張りたい方へ♡

ミッキーマウス限定デザインのcoconeクレイクリームシャンプーは、見た目の可愛さだけでなく、時短ケアと本格ヘアケアを両立できる注目アイテム。忙しい毎日でも手軽に美髪ケアしたい方にぴったりです。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。毎日のバスタイムを特別な時間に変えてみてはいかがでしょうか♪