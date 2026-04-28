＜旦那にイラッ！＞夕飯いらないと言ったのに「やっぱり食べる」と…連絡すれば作ってもらえるとでも？
旦那さんが仕事帰りに外食をするとなれば、一般的には「夕飯はいらないと」連絡がくるもの。その日の料理担当としては旦那さんの分は作らないでしょうが、後から「やっぱり食べる」と言われるとカチンときますよね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『夕飯を準備した後の「ご飯いらない」はとてもムカつくけれど、「いらない」と言ったのに作り終わってから「やっぱりいる」と言われるのもイラッとする。みんなはどう？』
旦那よ、自分でどうにかして！と思う
『「やっぱりいる」という報告はいらないよね。買ってくるなり冷食を温めるなりで、黙って勝手に食べてほしい』
『こんな時間に言われても遅いよ。食べてくるか買ってくるかしてね！ と連絡して終わり』
もともと夕飯はほかで食べてくることになっていたので、旦那さんの分は作っていません。夕飯を作り終えた時点で言われたら、自分で買ってきたり外食をしたりして食べてほしいものですね。「やっぱり食べる」という連絡も不要。自分でどうにか対処して！ というのがママたちの本音のようです。
『どこかで食べてきたら？ と言う。洗い物が増えるのが嫌だから残り物だとしても用意したくない』
また旦那さんが帰宅して夕飯を食べるとしても、その頃には片付けが終わっているでしょう。新たに洗い物が出て、それを旦那さんが綺麗に片づけるならいいでしょうが、ママが洗うのは納得できない部分かもしれません。
言い争いになるほうが面倒！レトルトで簡易的に
『あるものでいいなら、すぐに作ってしまうよ。いちいち言い返してケンカになるほうが煩わしい』
『そういうときのためにレトルトカレーや袋ラーメンを用意している』
旦那さんからの連絡に対して「作らないから外で食べてきて」「何か買ってきて」と返事をすると、旦那さんも怒ってしまうかもしれません。そうすると、家の中の雰囲気が悪くなりますし、修復させるのも面倒。夕飯を作るよりも、旦那さんとのいざこざを解決するほうが手間と考えるママは、言い返すことなくご飯を作るほうを選ぶのだそう。またそのようなことが起きる可能性を考えて、レトルト食品や冷凍食品、インスタントのラーメンなどを用意しておくのもよさそうですね。
「家で食べる」と言えば作ってもらえるという考えがNG
『「帰ってきても何もないよ」一択。作ってもらえると思っているのが図々しい』
『旦那が新年会に行ったのに（帰宅は21時）、料理が少なくて食べた気がしなかった、お腹が空いたと言ったときに激怒したよ。帰ってくる途中でコンビニがあるのに、どうして言えば作ってくれると思うんだろう。毎日考えて作ってくれる人がいるから食事ができることにありがたみを感じない人には、イライラする』
旦那さんが「やっぱり家で食べる」と連絡をするのは、そう言えば作ってもらえると思っているからでしょう。普段何も連絡をしなければ夕ご飯は作られているのでしょうが、それとは状況が違います。簡単に作ってもらえると思うところが、ママにとっては本当にイラッとすること。コンビニなどで買ってくることもできるのにそれをしないということは、相手の気持ちを考えていないことになります。それもママたちには許せないことなのかもしれません。
最初の段階で釘を刺しておこう
『私なら、「本当に用意しないからね」と最初に連絡がきた時点で返信するよ』
旦那さんからの連絡内容が変わりイライラするのを防ぐため、最初の段階で「ご飯は作らない」と宣言してしまうのも手ですね。もし旦那さんから「やっぱり家で食べる」と言われても「最初に言ったでしょ？」と言い返せます。
一方で、旦那さんが帰宅してから自分で用意することもあるでしょう。そのときのために、冷凍食品やインスタント食品などを買い置きしておくのも優しさかもしれません。