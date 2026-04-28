わずか662グラムで生まれ、難聴と知的障害がある女性が、地元・日置市で油彩画の個展を開いています。亡き母への感謝を込めた初の個展には、連日多くの人が訪れています。

（記者）「出迎えくれるのが、こちらの作品。大胆な色遣い、鏡を使って奥行きが表現されています」

ソファに座るぬいぐるみと・・・鏡の中だけに描かれた一冊の本。鏡を通すと、見えない世界が見えてきます。

食欲をそそる、日常の一コマに…。

何層にも絵の具を重ねて描かれた3匹のヤギ。

鹿児島県日置市の旧野首小学校。ここで、油彩画の個展が開かれています。

日置市で暮らす内田有紀さん、31歳です。初めての個展には、およそ50作品を展示しました。

（内田有紀さん）「（個展ができて）うれしい」

有紀さんは662グラムの超低出生体重で生まれ、難聴と知的障害があります。

（訪れた人）「本当にすばらしい」「すごいとしか言いようがない」

有紀さんが本格的に表現を磨き始めたのは12年前です。

“ことばよりも、絵は世界を広げてくれる”

母・ゆかりさんのすすめで、聾学校卒業後から週に1回のペースで絵画教室に通っています。

淡い色を何度も重ね複雑な奥行きを表現した初期の作品。

ひときわ鮮やかな最新作は、部屋の奥の大海原を想像させます。

（絵を指導 洋画家・佳月優さん）「色彩や線や構図がすべて勢いがあり、色がきれい。いい面がどんどん表現されてきている」

初めての個展には、連日多くの人が訪れますが、描く楽しさを教えてくれたお母さんの姿はありません。

母・ゆかりさんはがんを患い、8年前亡くなりました。52歳でした。

闘病中に家族で訪れた指宿での思い出を描いた一枚。ピース姿で微笑む両親の姿があります。

『初めての個展、お母さんにも直接見てもらいたかったです。天国から見ていますか？』

（有紀さんの父・内田強さん）「有紀のそばで見てくれていると思う」

有紀さんの一番のお気に入りを紹介してもらいました。

赤く燃える桜島に、かわいらしいインコ。力強さと優しさにあふれた「生」のチカラを感じる作品です。

（有紀さんの父・内田強さん）「本当に好きなものを見つけられたことは、妻のおかげでもあるし、いろいろな可能性があるんだと、有紀を見て知ってもらえたら、ありがたい」

（内田有紀さん）「また次の絵を描きたい。頑張りたい」

家族への感謝を胸に。有紀さんは新たなキャンバスにどんな世界を描くのでしょうか。

◆内田有紀さんの個展は、日置市吹上町のギャラリー野月舎で、来月6日まで開かれています。入場は無料です。（※4月30日は休館）

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