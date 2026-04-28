水迫畜産が牛肉の産地や種類を不適正に表示していた問題で、鹿児島県警は意図的に産地偽装などをした疑いがあるとみて捜査しています。

県警は28日の会見で、家宅捜索で押収した書類やデータの精査を進める方針を示しました。

（県警・谷口真二 生活安全部長）「（水迫畜産の）関係先への捜索差し押さえを終了し、関係書類を押収した」

この問題は、水迫畜産が県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと表示したもので、販売数量は27トンに上ります。

不適正表示について、水迫畜産は「意図的ではない」としていますが、県警は意図的に産地偽装などをした食品表示法違反の疑いがあるとみて、26日・27日の2日間、水迫畜産の鹿児島市の加工場と指宿市の事務所を家宅捜索しました。

警察の強制捜査が入るのは、問題発覚後、初めてです。

押収したのは、関係書類や牛の仕入れや販売のデータなどで、県警の谷口真二生活安全部長は28日の定例会見で、今後、押収した資料の精査を進める考えを示しました。

（県警・谷口真二 生活安全部長）「今後押収した資料、証拠品の精査などを実施しながら、所要の捜査を実施していきたいと考えている」

なお、水迫畜産は28日もMBCの取材に対して「担当者が不在のため答えられない」としています。

県警が水迫畜産への家宅捜索の容疑とした「食品表示法違反」とは、どんなものかまとめました。

食品表示法では、産地や原材料など食品の表示について必要な基準などが定められています。

こうした基準などに違反した場合は罰則があります。

原産地の虚偽の表示をした場合には、個人には2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科されるとされています。

また農林水産省は、水迫畜産が提出した改善報告書に基づいて再発防止策を実施しているかなど調査しています。

今後、改善がみられない場合は、より重い「命令」を受けるほか、罰則が科される可能性もあります。

・