鈴木亮平主演劇場版「TOKYO MER」第3弾、杏＆古川雄大出演決定 劇場版1作目で活躍した救命医療チームが再登場
【モデルプレス＝2026/04/28】俳優の鈴木亮平が主演を務める劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」（8月21日公開）より、追加キャストとして杏と古川雄大の出演が解禁。あわせて、追加キャスト2人のTEAMビジュアルと「全国MERマップ」も公開された。
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劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」にて誕生した、厚生労働大臣直轄の救命医療チーム【YOKOHAMA MER】が再びスクリーンに帰ってくる。あらゆる状況を論理的に判断し、効率を最大化しつつ患者の処置にあたるエリート集団・【YOKOHAMA MER】。ランドマークタワーでの爆破事故現場では、救命の方針について喜多見（鈴木）らと衝突するも、最後には互いに助け合いながら、ビルに取り残された193人の命を救った。まさに【TOKYO MER】のライバルであり、戦友でもあるチーム。そんな【YOKOHAMA MER】のチーフドクターを務める杏演じる鴨居友と、セカンドドクターの古川演じる元町馨の「CAPITAL CRISIS」への登場が解禁。
4月28日はMERシリーズ初となる、劇場版1作目が公開されたメモリアルな日。そんな特別な日に、劇場版1作目の舞台となったみなとみらい・横浜ブルク13にて、リバイバル上映イベントが実施された。脚本を務めた黒岩勉と松木彩監督によるトークイベント【「TOKYO MER」2ndファンミーティング】も開催。約400人のファンが詰めかけ、3年前のあの激闘と制作の裏話、最新作への想いなどが語られた。そんなメモリアルなイベントでの上映後、ファンも驚く嬉しいニュースが解禁された。
あわせて、今回の出演情報解禁のために作られた、YOKOHAMA MER専用のERカー“Y01”と鴨居（杏）・元町（古川）が写し出されたTEAMビジュアル【YOKOHAMA MER Ver.】が解禁。日本地図を中心に東京の位置には喜多見（鈴木）と夏梅（菜々緒）を含む【新生TOKYO MER】メンバーと“T01”、横浜の位置には今回解禁された【YOKOHAMA MER】の鴨居と元町と“Y01”が大きくあしらわれた、全国MERマップもあわせて解禁された。東京・横浜の他、地図上にある6つの光から伸びた線の先には各地区のMERエンブレムロゴが。果たして、一体どんな意味があるのか。
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。2023年4月に1作目、2025年8月には2作目が全国で上映され、今回は映画化3作目となる。鈴木・賀来賢人だけでなく、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子の続投も発表され、さらには赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志という新キャストが新たに加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することが明かされている。（modelpress編集部）
また、鴨居チーフとして参加することができてとても嬉しく思っております！ずっと、MER初め各地の救急チームの活動、日常がずっと続いているんだなと思うと、いつか現実に繋がっていくのかもとも想像してしまいます。多くの人々に勇気を与え続けているTOKYO MERシリーズ。今回、彼らはどのような危機に立ち向かっていくのか。見守っていただけると幸いです。
この度、劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」にYOKOHAMA MERの元町馨役として出演させていただきます。前回に引き続き今回も出演の機会をいただき、とても幸せに思っております。緊迫する中で困難に立ち向かうMERメンバーの姿からは命の尊さ、そして感動と勇気をもらえる、魅力に溢れた作品です。主演の鈴木亮平さんはじめとする、キャストの皆様、スタッフの皆様のプロフェッショナルな作品への向き合い方を現場で感じ、とても刺激をいただきました。今作でもこの皆様のお力が映像に反映され、皆様にMERの魅力を存分にお届け出来ると思っておりますので、是非劇場にてお楽しみください。
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◆杏＆古川雄大、劇場版「TOKYO MER」第3弾出演決定
劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」にて誕生した、厚生労働大臣直轄の救命医療チーム【YOKOHAMA MER】が再びスクリーンに帰ってくる。あらゆる状況を論理的に判断し、効率を最大化しつつ患者の処置にあたるエリート集団・【YOKOHAMA MER】。ランドマークタワーでの爆破事故現場では、救命の方針について喜多見（鈴木）らと衝突するも、最後には互いに助け合いながら、ビルに取り残された193人の命を救った。まさに【TOKYO MER】のライバルであり、戦友でもあるチーム。そんな【YOKOHAMA MER】のチーフドクターを務める杏演じる鴨居友と、セカンドドクターの古川演じる元町馨の「CAPITAL CRISIS」への登場が解禁。
あわせて、今回の出演情報解禁のために作られた、YOKOHAMA MER専用のERカー“Y01”と鴨居（杏）・元町（古川）が写し出されたTEAMビジュアル【YOKOHAMA MER Ver.】が解禁。日本地図を中心に東京の位置には喜多見（鈴木）と夏梅（菜々緒）を含む【新生TOKYO MER】メンバーと“T01”、横浜の位置には今回解禁された【YOKOHAMA MER】の鴨居と元町と“Y01”が大きくあしらわれた、全国MERマップもあわせて解禁された。東京・横浜の他、地図上にある6つの光から伸びた線の先には各地区のMERエンブレムロゴが。果たして、一体どんな意味があるのか。
◆鈴木亮平主演「TOKYO MER」
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。2023年4月に1作目、2025年8月には2作目が全国で上映され、今回は映画化3作目となる。鈴木・賀来賢人だけでなく、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子の続投も発表され、さらには赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志という新キャストが新たに加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することが明かされている。（modelpress編集部）
◆杏コメント全文
また、鴨居チーフとして参加することができてとても嬉しく思っております！ずっと、MER初め各地の救急チームの活動、日常がずっと続いているんだなと思うと、いつか現実に繋がっていくのかもとも想像してしまいます。多くの人々に勇気を与え続けているTOKYO MERシリーズ。今回、彼らはどのような危機に立ち向かっていくのか。見守っていただけると幸いです。
◆古川雄大コメント全文
この度、劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」にYOKOHAMA MERの元町馨役として出演させていただきます。前回に引き続き今回も出演の機会をいただき、とても幸せに思っております。緊迫する中で困難に立ち向かうMERメンバーの姿からは命の尊さ、そして感動と勇気をもらえる、魅力に溢れた作品です。主演の鈴木亮平さんはじめとする、キャストの皆様、スタッフの皆様のプロフェッショナルな作品への向き合い方を現場で感じ、とても刺激をいただきました。今作でもこの皆様のお力が映像に反映され、皆様にMERの魅力を存分にお届け出来ると思っておりますので、是非劇場にてお楽しみください。
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