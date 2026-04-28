BANVOX、Bullmoose Records移籍第1弾シングルビジュアライザー公開
世界を舞台に活躍する音楽プロデューサーBANVOXが、SKY-HI主宰Bullmoose Records移籍第1弾シングル「OB PKWY」のビジュアライザーを公開した。
4月17日に配信された新曲「OB PKWY」を音だけではなく映像としても楽しめるようにと、ビジュアライザーが用意されたとのこと。本作は、BANVOXにとって約8年ぶりとなる四つ打ち楽曲で、近年のサウンドの流れを汲みつつも、原点回帰とも言えるハウスのグルーヴを色濃く反映したベースハウスに仕上がっており、その世界観が伝わってくるような映像となっている。
＜リリース情報＞
BANVOX
「OB PKWY」
2026年4月17日（金）リリース
https://lnk.to/OBPKWY
Instagram：https://www.instagram.com/banvox/
X：https://x.com/banvox
YouTube：https://www.youtube.com/c/banvox
TikTok：https://www.tiktok.com/@banvox
Bullmoose Records：https://bullmoose.tokyo/
4月17日に配信された新曲「OB PKWY」を音だけではなく映像としても楽しめるようにと、ビジュアライザーが用意されたとのこと。本作は、BANVOXにとって約8年ぶりとなる四つ打ち楽曲で、近年のサウンドの流れを汲みつつも、原点回帰とも言えるハウスのグルーヴを色濃く反映したベースハウスに仕上がっており、その世界観が伝わってくるような映像となっている。
BANVOX
「OB PKWY」
2026年4月17日（金）リリース
https://lnk.to/OBPKWY
Instagram：https://www.instagram.com/banvox/
X：https://x.com/banvox
YouTube：https://www.youtube.com/c/banvox
TikTok：https://www.tiktok.com/@banvox
Bullmoose Records：https://bullmoose.tokyo/