22:00
米住宅価格指数（2月）
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）
予想　1.15%　前回　1.18%（前年比)

23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（4月）
予想　N/A　前回　0.0

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）
予想　89.2　前回　91.8

29日
0:30　
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）

2:00　
米7年債入札（440億ドル）

日銀金融政策決定会合、城内経済財政相出席
米FOMC開催（1日目、29日まで）
カナダ政府春季経済報告
BIS・BOE・ECB・IMF合同会議（ワシントン、29日まで）

欧州主要企業決算
エアバス、バークレイズ

米主要企業決算
コカコーラ、スターバックス、VISA、GM

-----------------29日（水）昭和の日------------------------
9:30　
ブレマンNZ中銀総裁、討論会出席

10:30　
豪消費者物価指数（3月）

22:45　
カナダ中銀政策金利

23:30　
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計

30日
3:00　
米FOMC

3:30
　パウエルFRB議長、記者会見

欧州主要企業決算
ドイツ銀行、UBS、アディダス、アストラゼネカ、ポルシェ、メルセデスベンツ

米主要企業決算
マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾンドットコム、フォード

※予定は変更されることがあります。