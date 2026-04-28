ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
米住宅価格指数（2月）
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）
予想 1.15% 前回 1.18%（前年比)
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（4月）
予想 N/A 前回 0.0
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）
予想 89.2 前回 91.8
29日
0:30
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
2:00
米7年債入札（440億ドル）
日銀金融政策決定会合、城内経済財政相出席
米FOMC開催（1日目、29日まで）
カナダ政府春季経済報告
BIS・BOE・ECB・IMF合同会議（ワシントン、29日まで）
欧州主要企業決算
エアバス、バークレイズ
米主要企業決算
コカコーラ、スターバックス、VISA、GM
-----------------29日（水）昭和の日------------------------
9:30
ブレマンNZ中銀総裁、討論会出席
10:30
豪消費者物価指数（3月）
22:45
カナダ中銀政策金利
23:30
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計
30日
3:00
米FOMC
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
欧州主要企業決算
ドイツ銀行、UBS、アディダス、アストラゼネカ、ポルシェ、メルセデスベンツ
米主要企業決算
マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾンドットコム、フォード
※予定は変更されることがあります。
米住宅価格指数（2月）
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）
予想 1.15% 前回 1.18%（前年比)
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（4月）
予想 N/A 前回 0.0
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）
予想 89.2 前回 91.8
29日
0:30
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
2:00
米7年債入札（440億ドル）
日銀金融政策決定会合、城内経済財政相出席
米FOMC開催（1日目、29日まで）
カナダ政府春季経済報告
BIS・BOE・ECB・IMF合同会議（ワシントン、29日まで）
欧州主要企業決算
エアバス、バークレイズ
米主要企業決算
コカコーラ、スターバックス、VISA、GM
9:30
ブレマンNZ中銀総裁、討論会出席
10:30
豪消費者物価指数（3月）
22:45
カナダ中銀政策金利
23:30
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計
30日
3:00
米FOMC
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
欧州主要企業決算
ドイツ銀行、UBS、アディダス、アストラゼネカ、ポルシェ、メルセデスベンツ
米主要企業決算
マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾンドットコム、フォード
※予定は変更されることがあります。