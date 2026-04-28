岸辺露伴新作「泉京香は黙らない」、「8時だョ! 全員集合」、「逃走中」などGW特番/配信情報
TBS「今夜復活！！8時だョ！全員集合」番組概要ページより
今年のゴールデンウィークは、長い人では4月29日から5月10日までの12連休。旅行やレジャーで外出するのも良いが、自宅で特番や配信をまとめて楽しむのも大型連休ならではの醍醐味。GW期間中に放送/配信される注目番組をピックアップ。オススメの特番や配信番組をピックアップ。視聴や録画予約の参考にどうぞ。
NHK
【総合テレビ】知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!? なぜ"神さま 仏さま"なのか
放送日時：4月29日(水) 10時5分～
番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/RQQ16KG694/ NHK ONE LIVE あいみょん LIVE RETROSPECTIVE
放送日時：4月30日(木) 22時～
番組情報：https://www.nhk.jp/g/music/blog/ys_oolp_iri/ NHKスペシャル りくりゅうペア引退後初の独占インタビュー！ミラノ五輪・大逆転金の舞台裏と二人の絆
放送日時：5月2日(土) 8時15分～
番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/2NY2QQLPM3/blog/bl/paJnovBDza/bp/p8B9Dmbzml/ 岸辺露伴は動かない 最新作「泉京香は黙らない」
放送日時：5月4日(月) 21時30分～
番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/YM69Q8456J/ NHKでやらなさそうなアレ（仮）「やす子を化粧品業界に“はい～ぞく”」
放送日時：5月5日(火) 18時5分～
番組情報：https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-NGM4M513WL/ep/32Q228JQNW The Covers スペシャル 松田聖子～NHK秘蔵映像で贈る名曲たち～
放送日時：5月7日(木) 22時～
番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/KXRV2Q744Y/blog/bl/pz75myLOVq/bp/pBxaEQ7QAW/
日本テレビ系金曜ロードショー「耳をすませば」
放送日時：5月1日(金) 21時～
番組情報：https://kinro.ntv.co.jp/lineup/20260501 僕のヒーローアカデミア No.170+1「More」
放送日時：5月2日(土) 17時30分～
番組情報：https://heroaca.com/news/27332/ 金曜ロードショー「魔女の宅急便」
放送日時：5月8日(金) 21時～
番組情報：https://kinro.ntv.co.jp/lineup/20260508
フジテレビ系逃走中 ゴールデンウィークスペシャル！
放送日時：5月2日(土) 21時～
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/tosochu/top.html BEEForFISH？ 松岡修造の肉か魚か究極2択グルメSHOW
放送日時：5月3日(日) 19時～
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/b_hp/beeforfish/index.html 小泉孝太郎＆ムロツヨシ2人旅特別編 どうしてもカジキが釣りたい！
放送日時：5月6日(水) 19時～
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/koizumimuro/
テレビ朝日系昭和の名曲 歌うランキングSHOW
放送日時：4月29日(水) 19時～
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/showa-meikyoku/ 帰れマンデー見っけ隊!! 極寒の大秘境アラスカで仲里依紗と飲食店探し!3時間SP
放送日時：5月4日(月) 19時～
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/kaeremonday/
TBS系今夜復活！！8時だョ！全員集合
放送日時：5月4日(月) 18時30分～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/onair/dorifu_legend/
テレビ東京系一流が目撃！ 大谷翔平・サッカーW杯衝撃の瞬間ランキング本人と見直したら新発見SP
放送日時：4月29日(水) 18時25分～
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/ichiryugamokugeki/
BS日テレ映画「名探偵コナン 純黒の悪夢」
放送日時：5月3日(日) 18時45分～
番組情報：https://www.bs4.jp/magazine/anime/cinema-4/
BS11「転生したらスライムだった件」第4期 解体新書
放送日時：5月2日(土) 22時～
番組情報：https://www.ten-sura.com/news/anime/tensura/news/post/11385
BS12 トゥエルビ劇場版総集編 前編 ハイキュー!! 終わりと始まり
放送日時：5月10日(日) 19時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/
Amazon Prime Video鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星
5月8日(金)配信開始 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者
5月8日(金)配信開始 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
5月8日(金)配信開始
ABEMA呪術廻戦 第1期 一挙放送
配信日時：4月29日(水) 23時～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/A8XAJV2Pkkrdtj
※配信後1週間、無料で視聴可能 「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」シリーズ 一挙放送
配信日時：5月1日(金) 朝8時～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル3
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-3/slots/8foGtEdbUdD5TD
※配信後1週間、無料で視聴可能 陰の実力者になりたくて! シリーズ一挙放送
配信日時：5月1日(金) 22時～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル1
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime/slots/FCTA9wLYWE2HsM
※配信後2週間、無料で視聴可能 葬送のフリーレン 第1期 一挙放送
配信日時：5月1日(金) 26時15分～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DuWFxMfaBfTBxs
※配信後1週間、無料で視聴可能 盾の勇者の成り上がり シリーズ一挙放送
配信日時：5月2日(土) 14時～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル2
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/8foGv4K2UhYQdd
※配信後2週間、無料で視聴可能 新世紀エヴァンゲリオン 第壱話～第拾参話
配信日時：5月2日(土) 13時30分～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/ABnA3mKf3hyWT9
葬送のフリーレン 第2期 一挙放送
配信日時：5月2日(土) 19時～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/ABnA45SKn49pHu
※配信後1週間、無料で視聴可能 【推しの子】第1期 一挙放送
配信日時：5月3日(日) 朝6時～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/ABnA76pR1eJVaX
※配信後2週間、無料で視聴可能 新世紀エヴァンゲリオン 第壱話～第拾参話
配信日時：5月3日(日) 13時～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/ABnA3mKf3hyWT9
幼女戦記 全話一挙放送
配信日時：5月3日(日) 14時～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル1
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime/slots/FCTA8iBsjiUswu
※配信後2週間、無料で視聴可能 【推しの子】第2期 一挙放送
配信日時：5月3日(日) 昼12時30分～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/ABnA7hs8oyVvvj
※配信後2週間、無料で視聴可能 【推しの子】第3期 一挙放送
配信日時：5月3日(日) 19時～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/ABnA7Qng1vzSzT
※配信後2週間、無料で視聴可能 ポプテピピック 一挙放送
配信日時：5月3日(日) 19時30分～
配信チャンネル：日常・青春アニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/A8XAN7vxQ3wRwu
放送後1週間全話無料 新世紀エヴァンゲリオン 第拾四話～最終話
配信日時：5月3日(日) 19時30分～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/A8XANRMwb7gFNF
新世紀エヴァンゲリオン 第拾四話～最終話
配信日時：5月3日(日) 19時30分～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/A8XANRMwb7gFNF
呪術廻戦 第2期 懐玉・玉折/渋谷事変 一挙放送
配信日時：5月4日(月) 5時30分～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DuWFya1wMPn5cT
※配信後1週間、無料で視聴可能 新世紀エヴァンゲリオン 第拾四話～最終話
配信日時：5月4日(月) 12時20分～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/A8XANRMwb7gFNF
劇場版 呪術廻戦 0
配信日時：5月4日(月) 17時～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DuWFvYNTUTz5PD
※配信後1週間、無料で視聴可能 呪術廻戦 第3期 死滅回游 前編
配信日時：5月4日(月) 19時～
配信チャンネル：
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DuWFyGp1fNhiBh
※配信後1週間、無料で視聴可能 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(第1期～第2期) 一挙放送
配信日時：5月4日(月) 22時30分～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル2
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/ABnA3AWWk8wkBq
※配信後2週間、無料で視聴可能 この素晴らしい世界に祝福を!(第1期～第3期) 一挙放送
配信日時：5月5日(火) 午前10時30分～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル2
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/ABnA3mytSgXBEf
※配信後2週間、無料で視聴可能 月が導く異世界道中 (第1期～第2期) 一挙放送
配信日時：5月7日(木) 朝8時～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル2
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/ABnA4yvsP2CBPM
※配信後1週間、無料で視聴可能 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 第1期～第5期+OVA、外伝 一挙放送
配信日時：5月7日(木) 26時30分～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル2
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/ABnA4gxtjVt5Ao
※配信後1週間、無料で視聴可能 劇場版 オーバーロード 聖王国編
配信日時：5月9日(土) 24時～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル2
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/A8XANQs9ih6gab
※配信後2週間、無料で視聴可能 劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか ―オリオンの矢―
配信日時：5月9日(土) 22時30分～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル2
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/ABnA5auKsgE9xs
※配信後1週間、無料で視聴可能 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-
配信日時：5月9日(土) 26時30分～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル2
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/ABnA4NjgvLntD5
※配信後2週間、無料で視聴可能 劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア
配信日時：5月10日(日) 4時45分～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル2
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/A8XAHsrby4pgqV
※配信後2週間、無料で視聴可能 劇場版 ソードアート・オンライン-プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ
配信日時：5月10日(日) 6時45分～
配信チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル2
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/DuWFvYVuF2iejH
※配信後2週間、無料で視聴可能 「ソードアート・オンライン」シリーズ一挙放送
配信日時：異世界・ファンタジーアニメチャンネル2
配信チャンネル：※配信後2週間、無料で視聴可能
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/F9CAMueoWfBLhu
※配信後2週間、無料で視聴可能