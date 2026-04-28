◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２８日・東京ドーム）

昨年限りで現役引退し、巨人の編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏が２８日、日テレ地上波で中継された巨人・広島戦（東京Ｄ）にゲスト出演した。

中継では坂本勇人内野手とのエピソードが紹介され、２０１２年に共に最多安打を獲得したことや、阿部慎之助監督が現役時代にグアムで自主トレを行ったことも紹介された。

長野氏は坂本への思いを聞かれると、「年下ですけど勇人の方がプロに入ったのが早いんですよね。本当に尊敬できる選手だった」と説明。現在はベンチスタートが続いているが「まだまだこんなもんじゃない。頑張ってほしい。きっかけをつかめば」と再起を期待した。

また、１１日のヤクルト戦（東京ドーム）ではバックスクリーン左に今季１号を放ったことも話題に上がり「ここまで（深いところに）打つのは体力がないとできないですから。勇人にはまだまだ頑張ってほしいのが一番ですね」と思いを明かした。最後にはベンチのカメラに切り替わると坂本がカメラ目線で「あっこっち見てますね」と話して和やかなトークを広げた。