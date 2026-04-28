◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）

広島が、ともに今季最多の１８安打１１得点で巨人を圧倒した。今季ここまで３点差勝利が２試合、１点差勝利が５試合だった。１０点差勝利は、これまでの鬱憤（うっぷん）を晴らすような“今季最大”の快勝となった。

８戦連続で２得点以下だった打線が、お目覚めだ。２回に菊池が先制タイムリーを放ち、４番・坂倉が適時二塁打で続いて２得点。５回には坂倉の強烈な２号３ランを含む４得点。その後も得点を重ねた。３得点以上を奪ったのは、１５日の中日戦（バンテリンＤ）で５得点して以来、約２週間ぶり。球団ワーストは１９５７年の１０試合連続で、９試合なら２０１２年以来、１４年ぶりワースト２位となるところだった。

さらに巨人戦の１８安打は、リーグ３連覇した１８年８月２８日の敵地戦で１９安打して以来、８年ぶりの乱れ打ち。試合前までチーム打率は１２球団ワーストの２割２厘と“歴史的貧打”に苦しんでいた。２０試合以上を消化した段階で５９年（４１試合、１割９分８厘）以来の１割台の危機にもひんしていたが、２割１分４厘まで上昇した。