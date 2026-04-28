■これまでのあらすじ

美咲はずっと怖かった。母として息子に何をしてあげるべきかわからなかった。そのことを夫に打ち明けると、夫は理解を示しつつも「支援センターに行ってみないか」と言い出す。美咲は自分はちゃんとやれている、行きたくないと反論するが…。

【美咲 Side Story】「俺たちには味方が必要だ」という夫の言葉を聞いて、私は頭をガツンと殴られたような気がしました。そう…、私はずっと味方がほしかったんです…。

母親なら、妻なら、ひとりで抱えなくてはいけないと思い込んでいました。でも、私は息子とふたりきりじゃない。私だけが苦しいんじゃない。これからは家族3人で笑えるように、まずは夫と二人三脚で進んでいきたいと思います。その後、夫は再就職することができ、義母も少しずつですが歩み寄ってくれるようになり、家庭内の雰囲気は明らかに前向きなものに変わっていきました。それでも、壊れてしまった友情は戻らない…。女将さんは「切れてしまう縁もあるし、また巡り合う縁もある」と言ってくれました。縁がつながっていれば、いつかどこかで笑顔で会えると。その言葉に背中を押され、私は彼女たちに謝ろうと思います。誰かを傷つける自分ではいたくないからーー。アプリ限定で特別編を公開中！縁を切った友人から届いたメッセージ集まっても否定的な態度を取り、友人を顧みることすらないように見えた美咲から連絡が…。そこに書かれていたのは、誰も知らなかったことで…。美咲の苦しみを知ったからと言って、傷つけられた事実を変えることはできず…。3人が出した結論は…。脚本:みゆき、イラスト:ふゆ(ウーマンエキサイト編集部)