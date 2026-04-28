韓国の男性グループ・ＭＹＮＡＭＥが２８日、都内で８枚目のミニアルバム「ＲＥ：ＢＬＵＥ」（２９日発売）のリリースイベントを開催。「青い情熱」をテーマとした作品で、収録曲「ＴＩＭＥ’Ｓ ＵＰ」など５曲を歌い熱く盛り上げた。

ＭＣは全編、堪能な日本語で行い、インスは「平日なのにこんなにたくさん来てくれて。暇だったんですか？」とファンを大イジリ。美声でのパフォーマンスとともに、ユニークに盛り上げた。

本来は５人体制だが、ド・イヒョンはグループ活動を休止中、ジュンＱも俳優活動に専念しており現在は３人で活動中。セヨンは「２人とも頑張ってるから僕らが安心できる場を作るのが大事。両方とも応援したい」とエールを送り、インスも「２人ともＭＹＮＡＭＥで活動したい気持ちはあると思ってます」としながら「残り３人になっても２人になっても、１人になってもＭＹＮＡＭＥを続けていく」とグループ愛を強調。だが、これにコヌは「一人はちょっと厳しい…」と冷静にツッコミを入れていた。

今年はデビュー１５周年の節目。コヌは「ＭＹＮＡＭＥは僕の青春」としみじみ。「年末に１０００人規模の（会場での）ライブを目指したい」と目標も口にし、「これからはもうちょっと大人になった姿や考え方を曲で皆に聴かせたい」と意気込んでいた。