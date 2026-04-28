27日、ニホンカモシカが柏崎駅近くの銀行に現れ、あたりは一時騒然となりました。国の特別天然記念物に指定されているニホンカモシカがなぜ市街地に現れたのか…？専門家に話を聞きました。



ショーケースの中で動き回る国の特別天然記念物「ニホンカモシカ」。



4月27日午後、柏崎市の第四北越銀行柏崎支店に侵入しました。



体長およそ1メートルほどのメスで、銀行がATMコーナーに入ったのを見計らい閉じ込めたということです。





現場は柏崎駅から400メートルほどの市街地・・市民「いるんだね、こんな街中でもねたまげるわ」柏崎市では、4月に入り複数回の目撃情報が。16日には小学校の近くで。27日は柏崎駅近くの酒造会社にも現れ、その後銀行に侵入しました。国の特別天然記念物に指定され、山岳地帯などに生息しているはずのニホンカモシカ。なぜ市街地に現れたのか。野生動物に詳しい山本麻希さんは次のように指摘します山本麻希さん「ここも見てみると近くに鵜川が流れていまして、川ってこう『河畔林』があって、動物って結構おりやすい環境なんですね。あまり人間の目にも触れなかったり『河畔林』は草が茂ってたりするんで動物も安心してトコトコおりて来たら気づいたら意外と河口まで来ちゃって、街に入ってパニックになって」県内に広く分布する二ホンカモシカ。山にある木の芽や草の芽を食べて生活をしているといいます。今回は、川伝いに草を食べるなどしながら市街地まで移動してきたのではないかと話します。一方、特別天然記念物のニホンカモシカは法律によって保護されていて、県内では被害などなければ捕獲することはできません。このためヒトへの警戒心が弱い動物だといいます。山本麻希さん「(他の動物に比べて)撃たれる経験をしていないので割と牧歌的というか人間を見ても逃げない。じーっとこっちみてるっていうことが割と多い動物ですけどね」銀行に侵入したニホンカモシカ。柏崎市によると、27日午後4時すぎに市内の山に放したということです。