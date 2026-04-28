Creepy Nuts、永作博美主演ドラマ『時すでにおスシ!?』主題歌「Fright」のMV公開

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Creepy Nutsの新曲「Fright」のMVが公開された。

■Creepy Nutsの作品世界を鋭い視点で映像化

「Fright」は、永作博美が主演を務めるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌として書き下ろされ、4月10日に配信リリースされた一曲。音源解禁直後から世界各国のプレイリストにリストインするなど海外でも大きな反響を呼び、ドラマとともに注目を集めている。

今回公開されたMVの監督を務めたのは、「doppelganger」「ちゅだい」に続きタッグを組む映像ディレクター・鴨下大輝。Creepy Nutsの作品世界を鋭い視点で映像化してきたクリエイティブチームによる最新作となる。

「Fright」は、Creepy Nutsならではのリリックとグルーヴで新境地に踏み込んだ楽曲であり、ドラマのストーリーともリンクする“再出発”への想いを描いた一曲。

R-指定は本作について、「新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。もう充分走り切ったのに、これ以上を求めて良いのか？この先はもう通用しないんじゃないか？何のために？誰のために？歳を重ね大切なものが増えるたびその一歩目が重くなっていきます。それでもこのドラマの主人公は、不安、好奇心、時に罪悪感さえも同時に抱えて走り出すのです」とコメントしている。

また本楽曲は、アメリカ・カリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』にて世界初パフォーマンスを披露。初週のステージは、米Billboardが選出する「Coachella Day1の最も思い出に残るパフォーマンス10選」に選出されるなど高い評価を獲得した。

さらに、ニューヨーク、シカゴ、メキシコシティを巡る自身初の北米ワンマンツアーも完走。各地で現地オーディエンスを熱狂させ、大きな成功を収めている。

■リリース情報

2026.04.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Fright」

■【画像】Creepy Nutsのアーティスト写真

■関連リンク

ドラマ『時すでにおスシ!?』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tokisushi_tbs/

Creepy Nuts OFFICIAL SITE

http://creepynuts.com/