飼い主さんが猫を撫でるとかわいい声が漏れてきて…？飼い主さんを信頼しきっていることが伝わってくるほほえましい光景は19万8千回を超えて表示され、1万6千件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：猫の顔をやさしく撫でると『かわいい声』が漏れてきて…幸せが伝わる『尊い瞬間』】

静かで満ち足りた時間

X（旧Twitter）アカウント『@soraaobauniyoru』に投稿されたのは、飼い主さんの指先がそっと猫の顔を撫で続ける穏やかな光景です。動画に登場するのは、「そら」ちゃん（14歳）。透き通った青い目と、美しいアイボリーの毛並みがチャームポイントです。

この日飼い主さんは、そらちゃんの顔を優しく手で包み込んで撫でてあげていたのだそうです。そらちゃんは気持ちよさそうに目を閉じたまま微動だにせず、のどをゴロゴロと鳴らし続けていたのだとか。時折り、そらちゃんの口から「んー」という小さな声が漏れてきて、撫でられる心地よさを全身で受け止めているのが伝わってきたといいます。力の抜けた甘え声は、絶大な癒しパワーを持っていたとのことでした。

みんな仲良し

そらちゃんは、ほかにも3匹の猫たちと一緒に毎日賑やかに暮らしているのだそう。他の子にごはんを狙われてしまい、ちょっぴり焦ってしまうこともあるのだとか。至近距離で見つめられながらも、鼻にしわを寄せてもぐもぐ食事を進めるそらちゃんの姿はかわいらしい限り。

そらちゃんをはじめ、「あおば」ちゃん（9歳）、「うに」ちゃん（6歳）、「よる」ちゃん（推定7歳）たちのマイペースで楽しい日々の姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@soraaobauniyoru』では、この他にも猫たちのおもしろくて愛くるしい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「甘え方がたまらん」「かわいすぎる猫ちゃん」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@soraaobauniyoru」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。