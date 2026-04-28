猫が鳴きながらいろいろする5つの理由

猫が鳴きながらウロウロし続けて困った、という飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか。猫が落ち着きなく鳴き続けるときは、要求やストレスなど心理的な問題も多いのですが、病気の可能性も否定できません。それぞれの理由について詳しくみていきましょう。

1.注目されたい

猫は単独行動の動物ですが、まったく関わりを持たなくても良いわけではありません。飼い主さんとの関わりが不足すると、気を惹こうとして飼い主さんのそばを鳴きながらウロウロするようになります。

この背景には、飼い主さんと一緒に遊びたい、撫でてほしい、甘えたいなどの気持ちが隠れていることも多いです。こうした行動を無視し続けるとストレスの原因になるため、適度に気持ちを満たしてあげることが大切です。

2.要求が満たされない

猫は「お腹が空いた」「トイレが汚れている」「水を替えてほしい」といった生活上の不満が続くと、鳴きながらウロウロすることがあります。このような不満は解消されるまで鳴き続けることが多く、鳴き声も比較的大きくなる傾向です。

鳴きながらウロウロしている場合は、ごはんの時間、トイレの状態、水の量を確認してみましょう。原因を取り除けば比較的早く落ち着くことがほとんどです。それでも鳴き続ける場合は、体調不良のサインである可能性もあるため、様子をよく観察してください。

3.ストレスを感じている

環境の変化や来客、同居猫との関係、発情期などの要因で慢性的なストレスになると、不安をうまく処理できずに鳴きながらウロウロする行動が見られるようになることがあります。ストレスの原因が解消されない限り、この行動は収まりません。

ストレスが蓄積し続けると、行動がエスカレートして同じ行動を繰り返す常同行動に発展する可能性があります。ストレスはさまざまな問題行動の原因にもなりえるため、鳴きながらウロウロする状態が続くときは早めに対処することが大切です。

4.甲状腺機能亢進症

高齢の猫に多い甲状腺機能亢進症も原因のひとつです。甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで代謝が活発になり、大きな声で鳴きながら室内をウロウロするといった症状が見られるようになります。

特徴的なのは、食欲旺盛で活動的になる一方で体重が減少していくことです。

もし中年齢以降の猫が急に元気になった、食べているのに痩せてきた、性格が変わったと感じたら、甲状腺機能亢進症を疑って早めに動物病院を受診しましょう。

5.認知機能の低下

高齢の猫では認知機能の低下により、目的なく歩き回りながら鳴く行動が見られることがあります。昼夜逆転や自分の居場所がわからなくなる、食事パターンの変化、排泄の失敗など、これまでと異なる行動が見られるのが特徴です。

認知機能が低下した猫は、不安を感じている可能性があります。移動しやすい動線の確保や安心できる居場所づくり、優しく声をかけるといった対応で不安の軽減を図りましょう。

また、脳の腫瘍などが原因で行動の変化が現れることもあります。 気になる症状が見られたら、早めにかかりつけの動物病院に相談することをおすすめします。

適切な対処法

基本的には、鳴いている原因を特定し、適切に対処することです。要求なのか、ストレスなのか、病気なのかで対応は変わります。

注目されたい、要求が満たされない、という場合は猫の希望に応えてあげることで落ち着きます。ストレスが原因であれば、ストレスの原因を特定し安心できる環境を整えることが必要です。

また、甲状腺機能亢進症や認知機能の低下が疑われる場合や突然行動や性格が変わった場合は、早めに動物病院を受診しましょう。適切な治療をおこなうことで、安定した生活を送ることも可能になります。

猫のウロウロ鳴きの対処では、鳴いたときだけ対応するのではなく、日頃から要求に応える、ストレスのない環境を整えることが重要になります。

まとめ

猫が鳴きながらウロウロする行動には、必ず理由があります。注目や要求、ストレスなどの精神的なものから、甲状腺機能亢進症や認知症などの身体的な問題まで原因は幅広く、見た目だけでは判断できません。

また、ここで紹介したのはほんの一例です。猫が鳴きながらウロウロする原因は多岐にわたります。いつもと違うと感じたときは、猫の行動をよく観察し適切に対応することが大切です。原因がわからない場合は、病気の可能性も考慮し、獣医師に相談することをおすすめします。

(獣医師監修：唐野智美)