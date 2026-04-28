コレ欲しーーーッ！！【3COINS】春のおしゃピクで大活躍の予感♡「新作アイテム」

ピクニックに役立つアイテムを、おでかけ前に要チェック。【3COINS（スリーコインズ）】から保冷バッグやプレートといった「新作アイテム」が登場。デザインもおしゃれで、きっと気分まで上げてくれるはず。記念撮影にも映えそうなものを揃えて、春のピクニックを満喫して。

しっかりとした生地感の「ボトル保冷バッグ」

スリムな保冷バッグは、公式サイトによると「ワインボトルやペットボトルを入れるのにぴったり」なのだとか。手持ちの保冷剤を忍ばせておけば、冷えた状態でおいしく飲めそうです。ブルーのチェック柄をメインに、前面に施した英字ロゴがおしゃれなデザイン。\330（税込）ながら、しっかりとした生地感も嬉しいポイントです。

使い捨てで負担を減らす「仕切り付きラウンドプレート4枚セット：26.2cm」

シックな色味の中に英字ロゴがおしゃれなプレート。料理を盛り付けても、味が混ざらずに食べられる仕切り付きです。4枚セットで\330（税込）。プラスチック製で使い捨てでき、洗い物や荷物の負担を減らしたい時にうってつけ。同じシリーズで色が異なる仕切りなしプレートもあるので、気になる人はそちらも要チェックです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino