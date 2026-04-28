◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）

桜花賞は２歳女王の直行はＶサインだったスターアニスを軸に指名。皐月賞は前走時の馬体重５００キロ以上の馬の好成績からリアライズシリウスを軸にロブチェンを相手候補の一頭に挙げ、終わってみれば、推奨した前走時の馬体重５００キロ以上のワンツースリー。天皇賞・春でもデータから光る傾向が見えてくる。

前哨戦編でも触れた通り、過去１０年の勝ち馬のうち、２４年のテーオーロイヤル（天皇賞・春で３着あり）を除いて、菊花賞で１〜３着馬。人気別では１番人気５勝、２番人気４勝、３番人気１勝で、いずれも単勝オッズ６・０倍以下。長距離実績馬が順当に力を発揮するＧ１。クロワデュノールの参戦はあっても、昨年の覇者ヘデントール、そのヘデントールに２４年の菊花賞で鼻差に迫る３着だったアドマイヤテラを推す。ともに過去４年で３勝の父の父がキングカメハメハ。キンカメ産駒は【０・０・０・１４】（過去１０年）だが、父の父となると【３・０・１・６】。今年は５頭と多数スタンバイするが、この２頭を１着候補に置きたい。

ただ、天皇賞・春はヒモ穴を狙うべきレースでもある。過去１０年で単勝１０倍以上が２着６度、３着４度。対象９頭（ディープボンドが２度）では、菊花賞出走経験があるか、ない場合は海外重賞Ｖか国内古馬Ｇ１で馬券圏内で、当てはまらないのは１９年８番人気３着のパフォーマプロミスだけだ。

ヒモ穴候補はシンエンペラー。２４年のジャパンＣ２着同着、昨年はネオムターフＣを優勝と３０００メートル以上の出走経験こそないが、実績要件はダブルでクリア。過去１０年で前走海外は【０・１・１・０】で、シンエンペラー自身も海外帰りはいずれもジャパンＣで〈２〉〈８〉着。昨年８着時も４着クロワデュノールからなら０秒５差だった。また、矢作厩舎の芝３０００メートル以上は４８戦して菊花賞Ｖのコントレイルの１勝のみ（海外でステイフーリッシュの活躍はあるが…）。それでも注目は２着、３着が５度ずつあること（２着率、３着率はともに１０・４％）。押さえ必須の一頭だといえる。