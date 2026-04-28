ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2026年4月29日(水・祝)から5月12日(火)まで、MBS毎日放送 1Fロビーにて「STAR WARS DAY OSAKA 2026」を開催！

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を控えた、空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」の世界観を楽しめるイベントです。

等身大スタチューの展示や限定グッズの販売など、ファン必見の内容が目白押しとなっています。

ウォルト・ディズニー・ジャパン「STAR WARS DAY OSAKA 2026」

期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月12日(火)

時間：10:00〜19:00（最終日17:00閉場）

場所：MBS毎日放送 1Fロビー (大阪市北区茶屋町17-1)

入場料：無料

毎年5月4日の「スター・ウォーズの日」を祝うスペシャルイベント。

最新作の公開を目前に控え、大阪の地にスター・ウォーズの世界が集結します。

主要展示内容

会場には、マンダロリアンとグローグーの

等身大スタチューやフォトスポットが登場！

スター・ウォーズ創造のルーツである日本の文化を象徴する特別展示も実施。

2025年のスターウォーズ・セレブレーションでも使用された、新時代の浮世絵師TAKUMI氏による浮世絵のほか、

スタジオジブリとルーカスフィルムのクリエイターが双方に敬意を込めて描いた特別アートを

西日本で初展示。

日本人アーティストやタレントなど各界で活躍する方々が手掛ける「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」アートコレクションも並びます。

俳優の伊藤英明さんやタレントの佐々木久美さんによる作品が登場してます。

アンミカさんと芸人の恋さん（シャンプーハット）によるアート作品は、このイベントで初お披露目です。

中山秀征さんが制作したマンダロリアンの合言葉「我らの道」の書も東京に続き大阪に登場。

さらに、上田安子服飾専門学校の学生が制作した「スター・ウォーズ」への思いを描き出した作品も展示。

大阪が世界に誇る伝統芸能・文楽からは、グローグーをモチーフにしたオリジナル文楽人形も展示されています。

スター・ウォーズグッズ販売

物販コーナーでは、ここでしか買えない大阪会場限定商品が販売されます。

PGAのステッカーやモバイルグッズ。

スモール・プラネットのTシャツも！

他にも、大人気のスター・ウォーズ商品や、映画の新商品など約500アイテムがラインナップされます。

マンダロリアンのカレーチップスや

PGA、

スケーターなどの新作グッズも盛りだくさんです！

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

公開日：2026年5月22日(金) 日米同時公開

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

スター・ウォーズが、約7年ぶりに映画館に帰ってきます。

ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河が舞台。

“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアン。

そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な子どもグローグーの物語が描かれます。

「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」。

父子を超えた固い絆で結ばれた二人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かいます。

ジョージ・ルーカスが撮影現場にも訪れ、高く評価し称賛する物語に期待が高まります。

多彩な展示や限定グッズ、周辺エリアでの企画など見どころ満載のイベント。

ウォルト・ディズニー・ジャパン「STAR WARS DAY OSAKA 2026」の紹介でした。

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