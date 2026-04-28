BANVOX、SKY-HI主宰「Bullmoose Records」移籍第1弾シングルビジュアライザー公開
音楽プロデューサー・BANVOXが、SKY-HI主宰「Bullmoose Records」移籍第1弾シングル「OB PKWY」のビジュアライザーを28日、公開した。
【動画】シングル「OB PKWY」のビジュアライザーを公開したBANVOX
17日に配信された新曲「OB PKWY」を、音だけではなく映像としても楽しめるようにと、ビジュアライザーが用意された。同曲は、BANVOXにとって約8年ぶりとなる四つ打ち楽曲で、近年のサウンドの流れを汲みつつも、原点回帰とも言えるハウスのグルーヴを色濃く反映したベースハウスに仕上がっており、その世界観が伝わってくるような映像となっている。
BANVOXは、LAをルーツとする独自の融合サウンドを武器にワールドワイドな活躍を見せ、10代で世界中から支持を集めたアーティスト・音楽プロデューサー。総再生数 3000万回を超え、日本中で話題となった本人出演の Google Android TV CM曲「New Style」と「Watch Me」は、東京オリンピックでも使用され、世界規模のバズを起こした。『EDC』『ULTRA KOREA』『ULTRA EUROPE』等の大型フェスに加え、日本の 『FUJI ROCK FESTIVAL』『COUNT DOWN JAPAN』『ROCK IN JAPAN』でもパフォーマンスを重ね、幅広い層の観客をとりこにし、主要フェスには欠かせない存在となる。アメリカツアーでは、LA、Chicago、Dallas、Las Vegasなど7ヶ所をまわり、現地を魅了し続けている。
【動画】シングル「OB PKWY」のビジュアライザーを公開したBANVOX
17日に配信された新曲「OB PKWY」を、音だけではなく映像としても楽しめるようにと、ビジュアライザーが用意された。同曲は、BANVOXにとって約8年ぶりとなる四つ打ち楽曲で、近年のサウンドの流れを汲みつつも、原点回帰とも言えるハウスのグルーヴを色濃く反映したベースハウスに仕上がっており、その世界観が伝わってくるような映像となっている。