INI、初の単独東京ドーム公演含む東阪ドームツアー決定 生配信でサプライズ発表
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、きょう28日に公式YouTubeで生配信『INI 春の決起集会』を実施し、グループ初の東京ドーム公演を含む、東阪ドームツアーを開催することを発表した。
【ライブ写真】MINIとの再会を喜んだINI
INIは4月22日に8thシングル「PULSE」をリリースし、オリコン週間シングルランキング（5月4日付）でも1位を獲得した。タイトル曲「All 4 U」は各配信サイトでも1位を獲得するなど、音楽チャートを席巻している。
現在、韓国プロモーション活動中で、23日にMnet『M COUNT DOWN』、24日にKBS『MUSIC BANK』、25日にMBC『SHOW!音楽中心』、26日にSBS『人気歌謡』、27日にMBC RADIO『IDOL RADIO』と韓国の主要音楽番組に出演し、29日には、MBC MUSIC『SHOW CHAMPION!』に出演予定。生配信では、リリースから1週間が経ち、「PULSE」の活動における充実した近況を、メンバーが撮影した写真を見ながら振り返った。
配信内ではサプライズ解禁として、シングルのタイトル曲「All 4 U（English ver.）」とOfficial Remixesを5月にデジタル配信すること、INI初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」と昨年開催したバンテリンドーム ナゴヤ公演の映像作品『2025 INI LIVE TOUR [XQUARE - MASTERPIECE] IN VANTELIN DOME NAGOYA』SPECIAL BOXのジャケット写真や特典映像などの詳細を解禁した。
ツアー解禁の瞬間は、メンバーも「やばい！」と思わず立ち上がり、配信を見ていたMINI（ファンネーム）からは「おめでとう！」「絶対に行く！」とコメント欄も大盛り上がり。高塚大夢（※高＝はしごだか）は「東京ドーム公演が夢だったので本当にうれしい」と喜びの表情を見せ、木村柾哉は「今回もすごいライブになると思います、ぜひ来てほしい！」と意気込みを語った。
そして、INI初のドームツアーを9月に東京・東京ドーム、11月に大阪・京セラドーム大阪で開催することを発表した。単独公演として初めての東京ドームからツアーがスタートし、チケットの超最速先行受付はきょう午後9時から開始する。ツアータイトルなどの詳細は後日解禁される。
【ライブ写真】MINIとの再会を喜んだINI
INIは4月22日に8thシングル「PULSE」をリリースし、オリコン週間シングルランキング（5月4日付）でも1位を獲得した。タイトル曲「All 4 U」は各配信サイトでも1位を獲得するなど、音楽チャートを席巻している。
配信内ではサプライズ解禁として、シングルのタイトル曲「All 4 U（English ver.）」とOfficial Remixesを5月にデジタル配信すること、INI初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」と昨年開催したバンテリンドーム ナゴヤ公演の映像作品『2025 INI LIVE TOUR [XQUARE - MASTERPIECE] IN VANTELIN DOME NAGOYA』SPECIAL BOXのジャケット写真や特典映像などの詳細を解禁した。
ツアー解禁の瞬間は、メンバーも「やばい！」と思わず立ち上がり、配信を見ていたMINI（ファンネーム）からは「おめでとう！」「絶対に行く！」とコメント欄も大盛り上がり。高塚大夢（※高＝はしごだか）は「東京ドーム公演が夢だったので本当にうれしい」と喜びの表情を見せ、木村柾哉は「今回もすごいライブになると思います、ぜひ来てほしい！」と意気込みを語った。
そして、INI初のドームツアーを9月に東京・東京ドーム、11月に大阪・京セラドーム大阪で開催することを発表した。単独公演として初めての東京ドームからツアーがスタートし、チケットの超最速先行受付はきょう午後9時から開始する。ツアータイトルなどの詳細は後日解禁される。