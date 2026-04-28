◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）

巨人がゴールデンウィーク９連戦の初戦で広島に１１失点を喫して敗れ、連勝は２で止まった。移籍後初勝利を目指して先発した則本昂大投手が、ともに移籍後ワーストとなる１２安打６失点。打線も広島先発の床田に５回まで無安打に抑えられ、８回３安打１失点の好投を許した。

ここまでの３登板で高いゲームメイク能力を示してきた則本が、まさかの乱調に陥った。３回２死三塁から菊池、小園、坂倉に３連打を許して２失点。５回には坂倉に３ランを浴びるなど、４連打を含む６安打を許して一挙４点を失った。

過去３登板では２失点、無失点、１失点と安定していたが、１２安打６失点で今季２敗目。５回降板となり、「先制点を与えたこと、ビッグイニングを作ってしまったこと、長いイニングを投げられなかったこと、とにかく反省点が多いピッチングになってしまい、申し訳ないです」と肩を落とした。

打線も元気がなかった。床田に４回までパーフェクトに封じられ、５回まで無安打無得点。６回、キャベッジがチーム初安打となる右越え５号ソロを放ったが、３〜８番まで右打者６人を並べたオーダーは機能しなかった。

２番手の赤星も７回に失点し、９回には北浦が４失点して万事休す。ワンサイドとなった試合の中で両股関節手術から復帰した吉川が、途中出場でプロ入り初の三塁に入るなど、先を見据えた動きもあった。

巨人は２２年にゴールデンウィーク（ＧＷ）初戦を落とし、その後の９試合で１勝８敗と苦しんだ過去がある。苦しい初戦となったＧＷ９連戦。２９日は開幕投手のドラフト１位・竹丸を先発に立て、巻き返しを図る。

◆巨人のゴールデンウィークを挟んだ期間の成績（過去５年）

２１年 ４勝２敗１分

２２年 １勝８敗

２３年 ４勝５敗

２４年 ６勝６敗

２５年 ５勝３敗