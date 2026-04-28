◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）

広島の床田寛樹投手が、２４５日ぶりの今季初勝利を手にした。５回２死まで完全投球だった。６回２死からキャベッジにチーム初安打のソロを浴びたが、８回３安打１失点という好投だった。

あわやのアクシデントも乗り越えた。６点リードの５回先頭の４番・ダルベックスの痛烈な打球が左すね付近を直撃した。一度は治療でベンチ裏に下がったが、再びマウンドに姿を見せた。２死から平山を四球で歩かせて初めて出塁を許したものの、後続を仕留めて影響を感じさせなかった。

今季は１０年目で初の開幕投手を務めながら、試合前時点で４戦２敗で防御率３・５１。昨季から６連敗中で８戦白星なしと苦しんでいた。１２球団の開幕投手で唯一の未勝利だった左腕。昨年８月２６日の巨人戦（マツダ）以来２４５日ぶりの待望の１勝だ。

５連敗中だった敵地戦は昨年５月１０日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来１０戦ぶりの白星。ビジターでの巨人戦も直近９戦白星なしの５連敗中だった。東京ドームでは２１年のヤクルト戦に勝利投手となっているが、巨人戦に限れば、１９年５月２４日の対戦以来２５３１日ぶりの白星となった。