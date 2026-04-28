◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

ＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」が２８日、５月２日に東京ドームで開催される「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥ｖｓ中谷潤人」に関連し、４月３０日正午からの試合直前記者会見と５月１日正午からの前日計量の模様を、することを発表した。

また、２６日から全国主要都市を走行しているイベント特別仕様アドトラックを撮影し、ハッシュタグ「＃井上中谷決戦」を付けてＸに投稿すると、抽選で３５人に３万円相当の公式グッズセットが当たるキャンペーンも開催中。

４月２９日には東京・麻布台ヒルズアリーナで、１日限定の事前グッズ販売イベントを開催。公式グッズの事前販売に加え、会場に撮影用巨大フォトパネルが設置され、来場者は記念撮影を楽しむことができる。開催時間は正午から午後６時まで。

ＰＰＶ配信チケットは、事前販売が６０５０円から、当日販売は７１５０円から（ともに税込み）。「ドコモＭＡＸ」「ドコモポイ活ＭＡＸ」契約者は追加料金なしで視聴でき、ＰＰＶチケットの購入は不要。

東京ドーム興行の全対戦カードは以下の通り。

▽世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦

４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）

▽スーパーバンタム級８回戦

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）

▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦

王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）