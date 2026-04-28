女優穂志もえか（30）が28日、都内で、主演する映画「Never After Dark／ネバーアフターダーク」（6月5日公開、デイヴ・ボイル監督）ジャパンプレミア試写会舞台あいさつに、プロデューサーも務める賀来賢人（36）、デイヴ監督と出席した。

同作は賀来とデイヴ監督が共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の長編映画1作目。死者の姉と生者の妹による霊媒師コンビが山奥の洋館に巣くう凶悪な亡霊に立ち向かうオリジナルストーリーで、穂志は霊媒師一家に生まれた愛里を演じる。

米・最大クラスの祭典「サウス・バイ・サウスウエスト2026」で観客賞受賞など、海外ではすでにさまざまな賞を受賞。同祭典の上映後舞台あいさつに出演した賀来は、「終わったら観客がステージに押し寄せてきて、すごい勢いで感想を言ってくれた」。

穂志も「見た直後に感想を言ってもらえるのはなかなかないこと。後で観客賞をいただいたのはお世辞じゃなかったんだって」と笑った。

賀来は「リアクションが意外で。すごいシーンでケラケラ笑うんです」。すると、米国人のデイヴ監督は「アメリカ人は怖い時、不適切な時は笑う」と解説。また、舞台あいさつ終了後、ステージに観客が押し寄せた件についても「面白がってくれたから前に来てくれたんです。それで安心しました」と流暢（りゅうちょう）な日本語で話した。