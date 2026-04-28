王者マチュー・ファンデルプールはどこで作られるのか――シマノ最新フィルム「This is Home」公開
シマノは、現代の自転車競技界を象徴する王者マチュー・ファンデルプールの日常と哲学を捉えた最新映像「This is Home」を公開した。
This is Home
名門一家に生まれ、ロード、シクロクロス、MTBなど多ジャンルでレーススタイルを再定義してきた彼は、キャリアを通じてシマノの製品を使用し、開発にも深く関わってきた。
同作は、パリ〜ルーベ4連覇への挑戦を前に制作された。勝利の瞬間ではなく、彼が「ホーム」と呼ぶアントワープ周辺やモライラでのトレーニング風景、そしてパートナーのロクサーヌ・ベルテルスや愛犬ローラと過ごすオフの時間に焦点を当てている。
同作は、世界最高峰のパフォーマンスが、慣れ親しんだ道での地道な反復と日々の積み重ねによって築かれるという、アスリートとシマノが共有する哲学を体現している。
制作はAnthill Filmsが担当した。同作は現在、SHIMANO公式YouTubeチャンネルおよび各種グローバルSNSで公開している。
This is Home
名門一家に生まれ、ロード、シクロクロス、MTBなど多ジャンルでレーススタイルを再定義してきた彼は、キャリアを通じてシマノの製品を使用し、開発にも深く関わってきた。
同作は、パリ〜ルーベ4連覇への挑戦を前に制作された。勝利の瞬間ではなく、彼が「ホーム」と呼ぶアントワープ周辺やモライラでのトレーニング風景、そしてパートナーのロクサーヌ・ベルテルスや愛犬ローラと過ごすオフの時間に焦点を当てている。
同作は、世界最高峰のパフォーマンスが、慣れ親しんだ道での地道な反復と日々の積み重ねによって築かれるという、アスリートとシマノが共有する哲学を体現している。
制作はAnthill Filmsが担当した。同作は現在、SHIMANO公式YouTubeチャンネルおよび各種グローバルSNSで公開している。