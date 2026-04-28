「계피차（ケピチャ）」の意味は？あるお茶の種類こと！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「계피차（ケピチャ）」の意味知ってる？
「계피차（ケピチャ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、あるお茶の種類のことを指していますよ。
「계피차（ケピチャ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「シナモン茶」でした！
「계피차（ケピチャ）」とは、「シナモン茶」を表す言葉。
「계피차（ケピチャ）」は、韓国の伝統的な健康茶で、桂皮（シナモン、ニッキ）を煮出したスパイシーな風味と天然の甘みが特徴です。
生姜とあわせた「계피생강차（ケピセンガンチャ）」＝「シナモン生姜茶」や、ナツメを加えて甘みを足すのが一般的なんだとか。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『visitKOREA』
ライター Ray WEB編集部