「계피차（ケピチャ）」の意味は？あるお茶の種類こと！【韓国語クイズ】

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韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「계피차（ケピチャ）」の意味知ってる？

「계피차（ケピチャ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、あるお茶の種類のことを指していますよ。

「계피차（ケピチャ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「シナモン茶」でした！

「계피차（ケピチャ）」とは、「シナモン茶」を表す言葉。

「계피차（ケピチャ）」は、韓国の伝統的な健康茶で、桂皮（シナモン、ニッキ）を煮出したスパイシーな風味と天然の甘みが特徴です。

生姜とあわせた「계피생강차（ケピセンガンチャ）」＝「シナモン生姜茶」や、ナツメを加えて甘みを足すのが一般的なんだとか。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『Kpedia』
・『visitKOREA』

ライター Ray WEB編集部