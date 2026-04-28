フォークデュオ「ゆず」の公式サイトが28日に更新され、一般公共施設・公共交通機関の利用マナーについて注意を促した。

同サイトでは「一般公共施設・公共交通機関の利用マナーについてのお願い」と題した文書を公開。「ファンの皆様へ大切なお願いがございます」とし、「一般公共施設・公共交通機関の利用マナーについて 事務所、コンサート会場周辺、ホテル、その他の一般公共施設や交通機関、店舗周辺などにおける滞留や、出待ち・入り待ちといった行為は、近隣住民の皆様や施設・交通機関の利用者の方々に多大なご迷惑をおかけするだけでなく、皆様ご自身のトラブルや重大な事故につながる恐れがございます」と伝えた。

「これらの行為は以前より問題となっており、現在も改善に至っていない状況です。さらに一部ではマナー違反がエスカレートしており、対応に苦慮しております」と続け、「つきましては、上記のような行為は固くお断り申し上げます。絶対におやめください」と呼びかけた。

「すべての皆様に安心して応援いただける環境を守るため、ルールとマナーの遵守にご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と結んだ。