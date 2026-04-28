NHK『うたコン』出演“歌手名”に注目集まる エレキギターで弾き語り…「上白石萌歌に似ているな」
NHKの音楽番組『うたコン』（総合テレビ、毎週火曜 後7：57）が28日に放送され、歌手名に注目が集まった。
【動画】エレキギターを持って生放送へ向かうadieu（上白石萌歌）
今回は「昭和歌謡で楽しまナイト！」と題し、上白石萌歌がクリエイティブコンソーシアム「adieu」名義で出演。テロップは「adieu」、アナウンサーからも「adieuさん」と紹介された。
生放送のステージでは、松任谷由実「守ってあげたい」をカバーしたほか、新曲「ブルーアワー」をエレキギター弾き語りで披露した。
SNSでは「なかなか良いじゃないか。上白石萌歌に似ているな」「萌歌ちゃんかと思ったらadieuさんだった」「萌歌さんって歌手活動の時はadieuっていうのか」など、多数の声が寄せられた。
【動画】エレキギターを持って生放送へ向かうadieu（上白石萌歌）
今回は「昭和歌謡で楽しまナイト！」と題し、上白石萌歌がクリエイティブコンソーシアム「adieu」名義で出演。テロップは「adieu」、アナウンサーからも「adieuさん」と紹介された。
生放送のステージでは、松任谷由実「守ってあげたい」をカバーしたほか、新曲「ブルーアワー」をエレキギター弾き語りで披露した。
SNSでは「なかなか良いじゃないか。上白石萌歌に似ているな」「萌歌ちゃんかと思ったらadieuさんだった」「萌歌さんって歌手活動の時はadieuっていうのか」など、多数の声が寄せられた。