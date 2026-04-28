「大騒ぎ！」横澤夏子、娘3人とのプライベートショット公開！ 「虹よりも気になる夏子さんのこの表情」
お笑いタレントの横澤夏子さんは4月27日、自身のInstagramを更新。虹を見て“大騒ぎ！”の娘たちとのショットを披露しました。
【写真】横澤夏子、娘たち＆虹とのショット
ファンからは、「良いなぁ〜虹」「見たかったとってもいい写真」「わぁ〜素敵」「いい事ありそうですね」「素敵なお写真ですね」「私も見たよ！大きくてキレイだったね」「虹よりも気になる夏子さんのこの表情」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】横澤夏子、娘たち＆虹とのショット
「虹よりも気になる夏子さんのこの表情」横澤さんは「虹だーずっと見たかった虹に大騒ぎ！」とつづり、1枚の写真を投稿。手でピースポーズをする横澤さんと3人の娘の背中のショットを披露しています。背景には大きく鮮やかな1本の虹が広がり、うっすらと2本目の虹も見える美しい光景です。「ダブルでかかってて2本目を目を凝らして見たのよー！ 雨の中送り迎えした甲斐があったのよー！」と、喜びを伝えています。
娘たちとの動画も披露8日には「ドクターフィッシュに指を入れるとこういう顔になるよ というのを教えている図」と、娘たちとの動画を公開していた横澤さん。コメントでは、「なっちゃんかわいすぎる」「三姉妹かわいい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)