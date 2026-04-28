パケ買いしたいかわいさで、メイク直しも不要!? きれいと潤いが続く「ラネージュ」新感覚ティント
仕事に家事、子育てなどなど、忙しい現代女性。慌ただしくて、メイク直しをする余裕がない日もありますよね。ふと鏡を見たときに、自分のさえない顔色にがっかりしてしまうこともあるかもしれません。
ティントリップを使ってみても、唇が乾燥したり、縦じわに色が落ちてしまったりすることもあります。
そんなとき頼りになるのが、「ラネージュ ジュースポップボックス リップティント」です。
みずみずしい発色としっとり感を両立！ ありそうでなかったティント
このティントの魅力は、発色と色もちの良さに加えて、しっとりとした潤い感も叶えてくれるところ。ウォーター層がひと塗りでみずみずしい発色を与え、オイル層が唇をやさしくコーティングすることで、乾燥を防ぎながらつけたての美しさを長時間キープしてくれます。
セラミドやポリペプチドなどの保湿・整肌成分が配合されているため、ベタつきにくく軽やかなつけ心地なのに、ティント特有のパサつきも気になりません。
また、唇にピタッとフィットするアプリケーターで、ひと塗りでもムラなくきれいに仕上がります。口角など細かいパーツにも塗りやすいので、忙しい朝でも手早くメイクできます。
さらに、思わず人に見せたくなるほどキュートなパッケージもポイントです。音楽からインスピレーションを受けたジュークボックス型のデザインで、キーリング感覚で持ち運べます。
筆者が気になった5色をピックアップ！カラーは全8色がラインナップ。なかでも筆者が気になったのがこちらの5色です。
ポップスターピーチは、最初の一節のときめきを込めた、繊細なヌードピーチ。肌なじみもよく、シーンを問わず使えます。
ディスココーラルは、ディスコのリズムのように軽やかに映えるウォームコーラル。気持ちが上向く、明るい気分になれるカラーです。
ジャズジャムは、ジャズのグルーヴのようにやわらかく溶け込むヌードブラウン。透け感も感じられるので、ブラウン系は苦手という人にもおすすめ。
レッドクラシックは、世代を超えて愛される名曲のようにタイムレスな感性を宿したトゥルーレッド。肌トーンを明るく見せてくれる、元気をもらえるカラーです。
DJプラムは、クラブのベースのように響く深みのあるプラム。ひと塗りで垢抜けた印象に仕上げてくれます。
このほか、エレクトロベリー（EC限定）、モカリミックス（EC限定）、ローファイモーヴもあります。
色もちを特に気に入った2色で検証！5色のうち、特にお気に入りなのがジャズジャムとDJプラム。そこで、この2色で持ちも検証してみました。
塗布直後と1時間後の色もちがこちら。
画像上段がジャズジャム、画像下段がDJプラムです。どちらも、途中、打ち合わせをしながら飲み物を口にしたのですが、塗布直後と色味はほぼ変わらない状態です。
ツヤはやや落ちていますが、これなら顔がくすんで残念な印象になる心配もなさそうです。忙しい日は、とりあえずこれを塗っておけば安心！ですね。
どのカラーも見た目より透明感のあるクリアな発色なので、取り入れやすいと思います。何より、ティントによくある乾燥が気にならないのは、うれしいポイントです。
メイク直しの時間がなくてもきれいな仕上がりをキープしたい方に、ぴったりのアイテムと言えるでしょう。
DATA：
ラネージュ
ジュースポップボックス リップティント
全8色（税込各2310円）
▼佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)