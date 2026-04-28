【ひらがなクイズ】解けたら快感！ 共通する2文字は？ ヒントはリキュールを炭酸で割った1杯
言葉の境界線に潜む共通のパーツを見つけ出す、ひらがなクイズへようこそ！
今回は、身にまとう衣類の微調整から、現代のデスクワークに欠かせない指先の動き、そして喉を潤す爽やかな1杯まで、ジャンルの異なる3つの表現を集めました。完成した言葉の響きを一つずつ確かめながら、正解へと近づいてみてください。
□□あげ
まう□□うさ
かし□□ーだ
ヒント：ベリー系の果実酒を、はじける泡の出る水で割った飲み物の名前を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すそ」を入れると、次のようになります。
すそあげ（裾上げ）
まうすそうさ（マウス操作）
かしすそーだ（カシスソーダ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、生活の知恵、デジタル機器を扱う上での基本、そして社交の場で見かける定番メニューという組み合わせでした。普段は何気なく一続きで発音している言葉を、あえて分解して捉え直すことで、言葉の成り立ちに対する新鮮な視点が得られたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、身にまとう衣類の微調整から、現代のデスクワークに欠かせない指先の動き、そして喉を潤す爽やかな1杯まで、ジャンルの異なる3つの表現を集めました。完成した言葉の響きを一つずつ確かめながら、正解へと近づいてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
まう□□うさ
かし□□ーだ
ヒント：ベリー系の果実酒を、はじける泡の出る水で割った飲み物の名前を思い浮かべてみてください。
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正解：すそ正解は「すそ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すそ」を入れると、次のようになります。
すそあげ（裾上げ）
まうすそうさ（マウス操作）
かしすそーだ（カシスソーダ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、生活の知恵、デジタル機器を扱う上での基本、そして社交の場で見かける定番メニューという組み合わせでした。普段は何気なく一続きで発音している言葉を、あえて分解して捉え直すことで、言葉の成り立ちに対する新鮮な視点が得られたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)