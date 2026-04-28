【昨年度掲載した記事を再掲載・再構成したものです。】

【写真を見る】「タイヤが、ポンポンと」GWのお出かけは車の脱輪に注意を！増し締めしてる？安全なドライブに欠かせないチェックポイントとは

いよいよゴールデンウィーク！車でお出かけする人や帰省する人も多いはずですが・・・みなさんは、タイヤについてどの程度気を配っていますか？タイヤ交換をしてから少し経ったころに注意しなければならないのが「タイヤの脱落」なんです。

走行中にタイヤが脱落するとどうなるのか・・・。

視聴者から届いた画像で見ていき、またドライバーにできることは何かも考えます。

これは、視聴者の車のドラレコ画像です。対向してきた黒っぽい色の軽自動車に注目です。

■ガクンと揺れて・・・

こちらは、脱輪の瞬間を撮影したものです。

対向車が突然、ガクンと揺れます。

そして横に飛び出した黒い物体は…タイヤです。

この画像はおととし5月に山形県で撮影されました。

車から外れたタイヤは、ポンポンと弾みながら道路脇を転がり、車は、前が沈んだ状態のまま走行していきます。

車の後部につけられたカメラにも、弾むタイヤの様子が映っていました。

■ナットの向きや増し締めを意識して

この車が、タイヤ交換をしていたかはわかりませんが、この画像を撮影した女性は、「あれはなんだ、と目を凝らしたらタイヤだった。当時は怖さは感じなかったが、反対側のタイヤだったらと思うと、ぞっとする」と話していました。

JAF山形支部によりますと、一般的にタイヤ交換の時期は、タイヤの脱落が多くなる傾向があるということです。

最も多い理由は、ホイールを止めるナットの締め忘れで、ナットの向きを間違えたためにしっかりと締まっていないケースもあるということです。

JAFでは締める際の力を確認できるトルクレンチを使うほか、タイヤ交換後に少し走った後で増し締めをすることなどを呼び掛けています。

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2632074?display=1