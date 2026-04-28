◇ONE SAMURAI 1 ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦 武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日 有明アリーナ）

元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が28日にU-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルで生配信された「前日計量＆フェイスオフLIVE配信特番」にゲスト出演。29日に引退試合に臨む武尊（team VASILEUS）の相手を務める元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）のコンディションについて言及した。

午前10時から行われた計量とハイドレーションテスト。武尊はハイドレーションテストをクリアして134ポンド（60.78キロ）で1発パス。鍛え上げられて仕上がった“バッキバキ”の肉体美でガッツポーズを見せると拍手が上がった

対戦相手のロッタンもハイドレーションテストをクリアして134.8ポンド（61.14キロ）と一発パスした。計量をクリアしたロッタンは笑顔を見せる場面もあった。

午後5時からの公開計量＆フェースオフイベントでは、約10秒間の額と額を合わせるバチバチのにらみ合いを見せた。ロッタンは最後まで武尊から目を離さなかった。

魔裟斗はロッタンの肉体を見ながら「グッドシェイプ」と言いながらも「お腹周りが前回よりも緩い気がする」と不安要素を挙げた。