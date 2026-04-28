HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、練習生たちの過酷なトレーニングが紹介される中、スタジオではLE SSERAFIMのKAZUHAが公開している腹筋動画が話題となった。

【映像】KAZUHAのバズった腹筋動画（あらわになった美しい腹筋も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

スタジオではLE SSERAFIMがレッスンの前に筋トレをしっかりやることが明かされると、KAZUHAのバズったハードな腹筋動画が話題に。指原莉乃は「私、いつもKAZUHAちゃんの腹筋の動画、『よしやるぞ』と思ってYouTubeで調べて見に行って、コメント欄見て終わる」と白状し、スタジオは爆笑に包まれた。

KAZUHAは「コメント欄？！」と驚くと、指原は「みんなやる気出して、KAZUHAちゃんになりたくて頑張ってるんだ〜って思って見てたら、もう（動画が）終わってる」と明かしていた。